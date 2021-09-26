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Prof. Dr. Aziz Sancar aşı karşıtlarına tepki: "Aşı karşıtı olmak mantık dışı bir tutum''

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için Türkiye'ye gelen Prof. Dr. Aziz Sancar, katıldığı TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformunda koronavirüs aşısı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sancar, konuşmasında aşı olmayanlar için "Aşı karşıtı olmak mantık dışı bir tutum. Kanun zorlamasa bile aşı olmak gerek" dedi.

Prof. Dr. Aziz Sancar aşı karşıtlarına tepki: "Aşı karşıtı olmak mantık dışı bir tutum''

Aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları gerçekleştiren kişilerle bir araya gelen Prof. Dr. Aziz Sancar, aşı karşıtları ile ilgili yaptığı açıklamada "Aşı karşıtı olmak mantık dışı bir tutum. Kanun zorlamasa bile aşı olmak gerek" ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK'ın onur konuğu olarak Türkiye'ye gelen Prof. Dr. Aziz Sancar, TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu ile buluştu. Tarihi toplantıyı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medyadan paylaştığı videolu bir mesajla duyurdu.

Prof. Dr. Aziz Sancar aşı karşıtlarına tepki Aşı karşıtı olmak mantık dışı bir tutum

''İYİ ÖĞRENCİLER YETİŞTİRMİŞLER''

“Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarma” başlıklı toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Sancar, “Aşı çalışmalarının geldiği noktayı nasıl buluyorsunuz” sorusu üzerine, “Çok başarılı buldum. Bazılarından haberim vardı ama bu kadar ayrıntılı bilmiyordum. Gerçekten 3 yıl içinde harika işler başarmışlar ve iyi öğrenciler yetiştirmiş gerçekten çok beğendim” dedi.

Prof. Dr. Aziz Sancar aşı karşıtlarına tepki Aşı karşıtı olmak mantık dışı bir tutum

''AŞI KARŞITI OLMAK MANTIKLI BİR TUTUM DEĞİL''

Sancar, aşı karşıtlığı konusunda bir mesajının olup olmadığı sorusuna ilişkin “Ne diyeceğimi bilmiyorum çünkü aşı karşıtı olmak bence mantık dışı bir tutum. Yani mantıklı değil. Aşı karşıtı olmak mantıklı bir tutum değil” ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Aziz Sancar aşı karşıtlarına tepki Aşı karşıtı olmak mantık dışı bir tutum

''KANUN ZORLAMASA BİLE AŞI OLMAK GEREK''

Sancar, görev yaptığı üniversitenin aşı olmayanları kabul etmediğini kaydederek “Türkiye kanunları zorluyor mu bilmiyorum. Ama kanun zorlamasa bile aşı olmak gerek yoksa başkasını tehlikeye sokuyorsunuz. Buna hakkınız yok” dedi.

 

 

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