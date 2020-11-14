20 yaşındayken ABD'ye göç eden ve çalışmalarıyla kariyerinde zirveye çıkan Astrobiyolog Prof. Dr. Betül Kacar, NASA bünyesinde önemli bir göreve getirildi. Kacar, evrende dünya dışında yaşam arama çalışmalarına yön verecek olan 12 araştırma grubundan oluşan bir ekibin lideri oldu. NASA'da böyle bir pozisyona getirilen ilk Türk olan Kacar, internet arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki Prof. Dr. Betül Kacar kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte detaylar...

PROF. DR. BETÜL KACAR KİMDİR?NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Betül Kacar, Giresunlu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Çocukluğunu Bulancak ilçesinde yaşayan Kacar, Marmara Üniversitesi'nde Kimya Bölümünü kazandı. Daha sonra 20 yaşında ABD'ye göç etti. Parkinson ve Alzheimer üzerine doktora çalışmasına başlayan Kacar, 2010'da Atlanta'daki Emory Üniversitesi'nden doktora derecesi aldı.

Evrimin molelüler mekanizmalarına yönelik anlayışla ilgilenen Kacar, doktorası sonrası çalışmalarını NASA'da sürdürdü.

2012 yılında Harvard Üniversitesi bünyesin katılan Kacar, burada Organizma ve Evrimsel Biyoloji Departmanı'nda görev aldı.

Türk bilim insanı, 2017 yılından bu yana Arizona Üniversitesi Astronomi ve Moleküler Hücre Biyolojisi alanında çalışıyor.

Kacar'ın kaç yaşında olduğu bilinmiyor.

Kacar hayat hikayesini ilişkin olarak şöyle konuştu:

"İstanbul doğumluyum. Ailem Giresun Bulancaklı. Çocukluğum Giresun Bulancak'ta geçti. Üniversitede Marmara Üniversitesi Kimya Bölümü'ne girdim. Kimya bölümü okumak istemediğim bir bölümdü fakat bir şekilde denk geldi diyelim. Ama ne ile karşılaşırsam daha pozitif bir şekilde, hayatımda bunu nasıl bir fırsata dönüştürebilirim diye düşünerek yaşamaya çalışıyorum. Genelde yapım böyledir, o zamanlar da böyleydi. Her zaman durum en kötüsü olsa bile, bazı şeyleri kendiniz kontrol edebiliyorsunuz."

Kacar şöye devam ediyor:

"Türkiye'de kimya bölümünde okurken, Türkiye'de uluslararası konferanslar çok fazla oluyordu. Konferanslarda gönüllü olarak çalışmaya başladım ve proteinlere, moleküllere aşık oldum, gerçekten çok etkilendim. Bilim insanlarının bir odada bilim hakkında konuşması, günlerce kendilerini kapatıp bir hastalığı çözmeye çalışması ya da aslında hayatımızı ne kadar etkileyen o çok küçük olguları algılamaya çalışmaları beni çok etkilemişti."

Mezun olduktan sonra ABD'ye göç ettiğini anlatan Kacar," Türkiye'de 20 yaşında üniversiteden mezun oldum ve tek başıma Amerika'ya göç ettim. 20 yaşında direk Parkinson ve Alzheimer üzerine doktora çalışmama başladım. Doktoraya biraz erken yaşta başladım, çünkü çok okumak istediğim için okula erken başlamıştım. Parkinson ve Alzheimer üzerine doktora yaptım" diye konuştu.

Kacar şunları kaydetti:

"O dönem evrim konusuna da biraz merak saldım, çok fazla tartışmalı bir konuydu. Ne oluyor, bunun mekanizması nedir diye çalışırken, astrobiyolojiyi ve NASA her ne kadar uzayı, diğer gezegenlerin oluşumunu ve diğer yıldız sistemlerini anlamaya çalışan bir kurum olsa da biyolojik çalışmalara da yatırım yaptığını öğrendim. Ve NASA'ya bir projeyle başvurdum, başvurum kabul aldı. Bu şekilde NASA Astrobiyoloji Enstitüsü'nde çalışmaya başladım. Yaklaşık 4-5 sene NASA'da çalıştım, şu an Harvard Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. En son olarak da Arizona Üniversitesi'nden Astrobiyoloji Profesörlüğü teklifi aldım. Hikayem çok çalışma üzerine kurulu."