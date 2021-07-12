Prof. Dr. Bülent Ertuğrul’dan flaş uyarı: Ağustos - Eylül gibi bir pik ile karşı karşıya kalabiliriz

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hürriyet Gazetesi'nden Fulya Soybaş’ın sorularını yanıtlayan Ertuğrul, Kurban Bayramı tatilini işaret ederek, “Bana kalırsa bu 11 günlük tatilde mümkünse yerinizden kıpırdamayın. Eğer bir yere gidecekseniz de kalabalık ortamlardan uzak durun. Aşı olanların da virüs kapma ihtimali var o nedenle maskeyi hele de kapalı ortamda asla çıkarmayın! Delta varyantının yayılmaya başladığı bir dönemdeyiz! Kolay ve çabuk bulaşıyor." ifadelerini kullandı.

"DİKKAT ETMEZ VE AŞILAMAYI HIZLANDIRMAZSAK..."

Ertuğrul "Eğer dikkat etmez, aşılamayı hızlandırmazsak ağustos-eylül gibi bir pik ile karşı karşıya kalabiliriz. Henüz toplumsal bağışıklık oranını yakalayabilmiş değiliz. Delta varyantına karşı tek doz aşının koruyuculuğu yüzde 40 altında." diyerek herkesin dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

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