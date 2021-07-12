Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Yunanistan'ın skandal uygulaması ile ilgili açıklama: Bu siyasi bir olay!Prof. Dr. Bülent Ertuğrul’dan flaş uyarı: Ağustos - Eylül gibi bir pik ile karşı karşıya kalabiliriz12 Temmuz 2021 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Yunanistan'da skandal uygulama! Galatasaray yönetimi Türkiye'ye dönüş kararı aldıBayram tatili kaç gün oldu? | Bayram tatili uzadı mı? | Özel sektör bayram tatili kaç gün 2021Kurban bayramı tatili kaç gün 2021? Kurban bayramı tatil günleriSon dakika | Bayram tatili 11 güne uzayacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!Kurban Bayramında otoyol ve köprüler ücretsiz mi 2021? İşte Kurban Bayramı ücretsiz otoyollar, köprüler...Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Bayramda ücretsiz olacakOrhan İnandı kimdir? | Suçu ne? | Orhan İnandı tutuklandı mı?
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Prof. Dr. Bülent Ertuğrul’dan flaş uyarı: Ağustos - Eylül gibi bir pik ile karşı karşıya kalabiliriz

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, yaptığı açıklamada “Aşılamayı hızlandırmazsak ağustos-eylül gibi bir pik ile karşı karşıya kalabiliriz” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Bülent Ertuğrul’dan flaş uyarı: Ağustos - Eylül gibi bir pik ile karşı karşıya kalabiliriz

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hürriyet Gazetesi'nden Fulya Soybaş’ın sorularını yanıtlayan Ertuğrul, Kurban Bayramı tatilini işaret ederek, “Bana kalırsa bu 11 günlük tatilde mümkünse yerinizden kıpırdamayın. Eğer bir yere gidecekseniz de kalabalık ortamlardan uzak durun. Aşı olanların da virüs kapma ihtimali var o nedenle maskeyi hele de kapalı ortamda asla çıkarmayın! Delta varyantının yayılmaya başladığı bir dönemdeyiz! Kolay ve çabuk bulaşıyor." ifadelerini kullandı.

"DİKKAT ETMEZ VE AŞILAMAYI HIZLANDIRMAZSAK..."

Ertuğrul "Eğer dikkat etmez, aşılamayı hızlandırmazsak ağustos-eylül gibi bir pik ile karşı karşıya kalabiliriz. Henüz toplumsal bağışıklık oranını yakalayabilmiş değiliz. Delta varyantına karşı tek doz aşının koruyuculuğu yüzde 40 altında." diyerek herkesin dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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