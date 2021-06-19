Prof. Dr. Celal Şengör'den İstanbul depremi açıklaması: Şayet Marmara'daki bildiğimiz fayda gerçekleştiyse her ihtimal olabilir!

AFAD'ın açıkladığı verilere göre İstanbul'da 19 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 15.07'de merkez üssü Kartal'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sancaktepe, Ümraniye gibi Anadolu Yakası'nın bir çok ilçesinde hissedilen depremin büyük Marmara depreminin habercisi olduğu söylentileri dolaştı.

Prof. Dr. Celal Şengör de konuya ilişkin gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuştu.

Şengör ile görüşmesini aktaran Işık, şu ifadeleri kullandı;

"Az önce Prof. Dr. Celal Şengör'le konuştum, "Şayet 4,2'lik deprem Kuzey Anadolu'da değil de Marmara'daki bildiğimiz fayda gerçekleştiyse her ihtimal olabilir. Kandill'in çözümlemelerine bakmak lazım. Şu an için öncü ya da değil demek mümkün değil" dedi."