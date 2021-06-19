Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da Ak Parti İl Teşkilatı toplantısında!İstanbul'da deprem korku dolu anlar yaşattı! Depremi hisseden ünlü isimler paylaşım yaptı!Aşı randevularında yaş sınırı 30'a düştü! Yarından itibaren...Prof. Dr. Celal Şengör'den İstanbul depremi açıklaması: Şayet Marmara'daki bildiğimiz fayda gerçekleştiyse her ihtimal olabilir!Copa America 2021 : Arjantin Uruguay maç özeti izle 1-0 | Arjantin, Uruguay'ı Rodriguez ile devirdi.SON DAKİKA| Erdoğan'dan İran Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi’ye tebrik mesajıÖncü deprem büyük depremin habercisi mi? Büyük Marmara depremi ne zaman olacak 2021? 2021 deprem tarihi!EURO 2020: Fransa – Macaristan maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linkiProf. Dr. Celal Şengör, İstanbul'da meydana gelen depremi değerlendirdi: Marmara'daki bildiğimiz fayda gerçekleştiyse her ihtimal olabilirÇılgın Sayısal Loto sonuçları 19 Haziran 2021 Cumartesi | Çılgın Sayısal Loto Sonuç sorgulama ekranı 2021
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Prof. Dr. Celal Şengör'den İstanbul depremi açıklaması: Şayet Marmara'daki bildiğimiz fayda gerçekleştiyse her ihtimal olabilir!

Prof. Dr. Celal Şengör'den İstanbul depremi açıklaması: Şayet Marmara'daki bildiğimiz fayda gerçekleştiyse her ihtimal olabilir!

İstanbul'da meydana gelen AFAD'ın verilerine göre 3.9, Kandilli Rasathanesinin verilerine göre ise 4.2lik depremin ardından değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Celal Şengör, ''Şayet 4,2'lik deprem Kuzey Anadolu'da değil de Marmara'daki bildiğimiz fayda gerçekleştiyse her ihtimal olabilir" dedi.

Prof. Dr. Celal Şengör'den İstanbul depremi açıklaması: Şayet Marmara'daki bildiğimiz fayda gerçekleştiyse her ihtimal olabilir!

AFAD'ın açıkladığı verilere göre İstanbul'da 19 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 15.07'de merkez üssü Kartal'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sancaktepe, Ümraniye gibi Anadolu Yakası'nın bir çok ilçesinde hissedilen depremin büyük Marmara depreminin habercisi olduğu söylentileri dolaştı.

Prof. Dr. Celal Şengör de konuya ilişkin gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuştu.

Şengör ile görüşmesini aktaran Işık, şu ifadeleri kullandı;

"Az önce Prof. Dr. Celal Şengör'le konuştum, "Şayet 4,2'lik deprem Kuzey Anadolu'da değil de Marmara'daki bildiğimiz fayda gerçekleştiyse her ihtimal olabilir. Kandill'in çözümlemelerine bakmak lazım. Şu an için öncü ya da değil demek mümkün değil" dedi."

Prof. Dr. Celal Şengör'den İstanbul depremi açıklaması: Şayet Marmara'daki bildiğimiz fayda gerçekleştiyse her ihtimal olabilir!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT