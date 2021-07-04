Prof. Dr. Çelik Aruob'dan acı haber! Bir süredir çoklu organ yetmezliği yaşıyordu...
Türkiye’nin tanınan iktisatçılarından Prof. Dr. Çelik Aruoba dün gece yaşamını yitirdi. Çoklu organ yetmezliği yaşayan Aruoba, bugün eşinin kabrinin yanında toprağa verilecek.
Eski Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Çelik Aruoba'dan acı haber geldi.
Şair ve yazar Muazzez Aruoba’nın oğlu Çelik Aruoba dün gece hayatını kaybetti.
Bir süredir çoklu organ yetmezliği yaşayan Aruoba, bugün Ankara’da, ikindi namazından sonra eşinin kabrinin yanında defnedilecek.