Of'ta feci kaza! İki kişi hayatını kaybettiKaan Tangöze - Kıvılcım Ural çifti tatilde kızları İlayda'yı denizle tanıştırdı! Ortaya keyifli görüntüler çıktı!Çelik Aruoba kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Neden öldü?Operasyon 41 konusu nedir, ne zaman başlayacak? Operasyon 41 nerede çekiliyor, yarışmacıları kimler?4 Temmuz 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı |Yabancı Sinema: Gagarine TRT 2'deAraba alacaklar dikkat! Haziran'da en çok Fiat, Renault ve Volkswagen satıldı4 Temmuz 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı | Türk Sineması "Dağ 2" TRT 1'de4 Temmuz 2021 Pazar ATV yayın akışı | Baş Belası yeni bölümüyle ATV'deProf. Dr. Çelik Aruob'dan acı haber! Bir süredir çoklu organ yetmezliği yaşıyordu...EURO 2020 yarı final: İngiltere - Danimarka maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Prof. Dr. Çelik Aruob'dan acı haber! Bir süredir çoklu organ yetmezliği yaşıyordu...

Prof. Dr. Çelik Aruob'dan acı haber! Bir süredir çoklu organ yetmezliği yaşıyordu...

Türkiye’nin tanınan iktisatçılarından Prof. Dr. Çelik Aruoba dün gece yaşamını yitirdi. Çoklu organ yetmezliği yaşayan Aruoba, bugün eşinin kabrinin yanında toprağa verilecek.

Prof. Dr. Çelik Aruob'dan acı haber! Bir süredir çoklu organ yetmezliği yaşıyordu...

Eski Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Çelik Aruoba'dan acı haber geldi.  

Şair ve yazar Muazzez Aruoba’nın oğlu Çelik Aruoba dün gece hayatını kaybetti. 

Bir süredir çoklu organ yetmezliği yaşayan Aruoba, bugün Ankara’da, ikindi namazından sonra eşinin kabrinin yanında defnedilecek. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT