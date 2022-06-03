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  3. Prof. Dr. Cevahir Uzkurt kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, çocuğu var mı? İşte Prof. Dr. Cevahir Uzkurt biyografisi…

Prof. Dr. Cevahir Uzkurt kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, çocuğu var mı? İşte Prof. Dr. Cevahir Uzkurt biyografisi…

Prof. Dr. Cevahir Uzkurt kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, çocuğu var mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, YÖK üyeliğine getirilen Prof. Dr. Cevahir Uzkurt’un biyografisi merak edildi. İşte Prof. Dr. Cevahir Uzkurt biyografisi…

Prof. Dr. Cevahir Uzkurt kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, çocuğu var mı? İşte Prof. Dr. Cevahir Uzkurt biyografisi…

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, YÖK üyeliklerine Prof. Dr. Cevahir Uzkurt seçildi. Bunun hemen ardından, Prof. Dr. Cevahir Uzkurt kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, çocuğu var mı? soruları merak konusu oldu. İşte Prof. Dr. Cevahir Uzkurt biyografisi…

Prof. Dr. Cevahir Uzkurt kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, çocuğu var mı? İşte Prof. Dr. Cevahir Uzkurt biyografisi…

PROF. DR. CEVAHİR UZKURT KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, akademisyen, kamu yöneticisi ve eski KOSGEB başkanı olarak görev aldı. Uzkurt, 1973, Niğde doğumlu. Uzkurt, sırasıyla Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesinde öğretim elemanı olarak yer aldı.

Prof. Dr. Cevahir Uzkurt kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, çocuğu var mı? İşte Prof. Dr. Cevahir Uzkurt biyografisi…

CEVAHİR UZKURT EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI? İŞTE PROF. DR. CEVAHİR UZKURT BİYOGRAFİSİ…

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Müsteşar Yardımcısı olan Uzkurt, aynı bakanlıkta 2012-2015 yılları arasında Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü yapmış olup halen TPE Danışma Kurulu üyeliği, Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu üyeliği ve TÜBİTAK Bilim Kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir. Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, 7 Haziran 2017 tarihinden itibaren KOSGEB Başkanı olarak görev yapmaktaydı. Uzkurt, Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Cevahir Uzkurt kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, çocuğu var mı? İşte Prof. Dr. Cevahir Uzkurt biyografisi…

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