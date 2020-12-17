Prof. Dr. Çilingiroğlu: "Bu bela virüsü yeneceğiz..."

Profesör Doktor Mehmet Çilingiroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili sosyal medya hesabında yeni bir paylaşımda bulundu.

Bugünün insanlık ve dünya tarihi için önemli bir gün olduğunu ifade eden Çilingiroğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nde ikinci aşının Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi tarafından (FDA) onay alacağını belirtti.

Profesör Doktor Mehmet Çilingiroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün insanlık ve dünya için tarihi ve önemli bir gün. Lakin ABD’de ikinci ve oldukça etkili aşı bugün FDA Onayı almış olacak. Gelecek hafta itibari ile piyasada olacak ve aşılama yaygın bir şekilde devam edecek. Bu bela virüsü yeneceğiz hep birlikte inşallah."



