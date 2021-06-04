Prof. Dr. Derya Unutmaz: Yaz sonuna kadar salgın bitecek, sonbaharda rahatlamış olacağız ve maskeleri atıp normale döneceğiz!

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını, olumsuz etkilerini küresel çapta sürdürmeye devam ediyor. Ancak ülkemizde tam kapanma ve aşılamanın da etkisiyle düşen vaka ve vefat sayıları, vatandaşlarda yeni umutlar doğurdu. Konuya ilişkin değerlendirme yapan uzmanların yorumları da olumlu olurken ABD'den Türkiye'ye gelen Bağışıklık Sistemi Uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, yaz sonuna dek salgın sürecinin sona ereceğini ve sonbaharda rahatlayacağımızı ifade etti.

"ARTIK SÜRECİN SONUNA GELDİK"

Habertürk TV'de Serap Belet'in sunduğu programa bağlanarak önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Derya Unutmaz, "Yaz sonuna kadar bu bitecek. Sonbaharda artık rahatlayacağız, normale döneceğiz. Ondan hiç şüphem yok. Artık bu sürecin sonuna geldik." şeklinde konuştu.

"BENİM UMDUĞUMDAN DA ERKEN"

Duydukları karşısında sevincini gizleyemeyen Serap Belet ise, Prof. Dr. Unutmaz'a "Çocuklar okullarına maskesiz gidebilecek, bizler iş yerlerimize maskesiz gelebileceğiz, marketlerde, alışveriş merkezlerinde, restoranlarda herkes maskesiz oturacak ve hayatına devam mı edecek sonbaharda? Bu benim umduğumdan da erken, o kadar uzun sürdü ki insan düşünmekte bile zorlanıyor." ifadeleriyle yanıt verdi.

"BEN DERYA HOCA KADAR İYİMSER DEĞİLİM"

Canlı yayının bir diğer konuğu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol ise, kendi düşüncelerinin Derya Unutmaz kadar iyimser olmadığını kaydetti.

Aşılama hızının düşüklüğüne ve aşılama takvimindeki belirsizliklere değinen Şenol, "Biz bu aşılama hızıyla, günde 130 - 140 bin doz aşı yapabiliyoruz ve hala takvimle ilgili büyük belirsizlikler var. Stratejik olarak çok daha çevik davranılması ve çok katmanlı bir aşılama yapılması gerekiyor.

Ben Türkiye için bu kadar iyimser değilim. Bence Sayın Sağlık Bakanının söylediği bu şey sadece ima değil; bir sonraki yaza kadar süre veriyor aslında. Dünya için de aslında Derya Hoca kadar iyimser değilim, bakalım hangimizin tahmini tutacak? Ben haksız olmayı mutsuz olmaya tercih ederim." ifadelerini kullandı.