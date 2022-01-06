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Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu Şişman kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Fatma Ayanoğlu Şişman'ın biyografisi

Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu Şişman'ın kim olduğu ve uzmanlık alanları merak ediliyor. Peki, Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu Şişman kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Fatma Ayanoğlu Şişman'ın biyografisi

Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu Şişman kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Fatma Ayanoğlu Şişman'ın biyografisi

 

Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nde akademisyen olan Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu Şişman araştırılıyor. Prof. Dr. Ayanoğlu Şişman'la ilgili detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor. Bu bağlamda, Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu Şişman kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Fatma Ayanoğlu Şişman'ın biyografisi...

PROF. DR. FATMA AYANOĞLU ŞİŞMAN KİMDİR?

Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu Şişman; Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı'nda akademisyendir.

Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu Şişman kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Fatma Ayanoğlu Şişman'ın biyografisi

Lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesinde almıştır. Yüksek Lisans eğitimini ise Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi'nde görmüştür. Doktorasını yine aynı üniversitede İşletme bölümünde yapan Ayanoğlu Şişman; Post doktorasını ise Amerika Birleşik Devletleri'nde Harvard Üniversitesi'nde yapmıştır.

Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu Şişman'ın Yüksek Lisans tez konusu; 'İletişim ve Örgütsel İletişimin İşgören Verimliliği Üzerindeki Etkisi'dir. Doktorada ise; 'İşletmelerde yeniden yapılanma süreci ve bunun çalışanların iş tatmini ve örgüte bağlılıkları üzerindeki etkisi (bir kamu kuruluşunda uygulama)' isimli çalışmayı yayınlamıştır.

Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu Şişman kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Fatma Ayanoğlu Şişman'ın biyografisi

Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu Şişman, 2013-2015 yılları arasında Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nde Bölüm Başkan Yardımcılığı yapmıştır. 2018 yılından bu yana ise Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Ayanoğlu Şişman'ın yayınlanmış birçok makalesi ve kitabı bulunmaktadır.

Oğuz Büber
Trend Haberler Editörü
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