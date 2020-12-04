Son günlerde akademisyenlerinin yaptıklarıyla gündeme gelen Marmara Üniversitesinde, Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fehmi Yılmaz, Osmanlı dönemi tarihçilerinden olan Ahmet Refik Altınay'a yönelik skandal olarak nitelendirilebilecek ifadeler kullandı. Bunun akabinde Prof. Dr. Fehmi Yılmaz kimdir? Kaç yaşında ? Nereli? soruları araştırılıyor. İşte detaylar...

PROF. DR. FEHMİ YILMAZ KİMDİR?

Prof. Dr. Fehmi Yılmaz, lisans eğitimine1988 yılında Marmara Üniversitesinde Fen - Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümüne başladı. Buradaki eğitimini 1993 yılında tamamladı. 1993 yılında yüksek lisans eğitimine İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Ekonomi Ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Osmanlı Tarihi alanında başladı ve 1996 yılında tamamladı. 1996 -2005 yılları arasında Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yakınçağ Tarihi alanında doktorasını tamamladı. 2020 yılından bu yana Marmara Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Bölüm Başkanı olarak görev yapıyor. Kaç yaşında olduğu ve nereli olduğuna ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır.

Marmara Üniversitesi'nden bir skandal daha: Prof. Dr. Fehmi Yılmaz' tarihçi Ahmet Refik Altınay'a cinsiyetçi hakaretler!