Tıbbi uzmanlık alanı dahilinde yaptığı yorumlarla sıklıkla gündeme gelen önemli ismilerden Gülümser Heper, yeni tip koronavirüs salgın sürecinde ekranlarda sıklıkla karşılaşılan uzmanlardan birisi. Akademik başarısı ve bu yöndeki değerlendirmeleriyle gündemde olan Prof. Dr. Gülümser Heper'in hayatı da vatandaşlar tarafından merak konusu haline geldi. Peki Prof. Dr. Gülümser Heper kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Gülümser Heper hayatı İşte detaylar...

PROF. DR. GÜLÜMSER HEPER KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

56 yaşındaki Gülümser Heper, 26 Ağustos 1964'de Sivas'ta doğdu. İlkokulu Sivas'da Ülkü İlkokulu'nda okudu. Ortaokulu 4 Eylül Ortaokulu'nda, liseyide Sivas Lisesi'nde tamamladı. 1987 yılı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

Zorunlu hizmetinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı'na Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1989 yılında Sivas'da Kronik Böbrek Hastaları Derneği'ni kurdu, 1993 yılına kadar dernek başkanlığını yürüttü. 1993'de İç Hastalıkları Uzmanı oldu. 1993 yılında Sivas'dan ayrıldı. Kalp ve Damar Hastalıkları eğitimi konusunda Türkiye'nin nadide hastanesi olan Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi'nde Kardiyoloji İhtisasına başladı, 1995’de ihtisasını tamamladı. Hemen ardından S.S.K. Dış Kapı Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Uzman Dr. olarak çalışmaya başladı. Aynı yıl Sosyal Sigortalar Kurumu'nun İhtisas Hastanesi'ne geçiş yaptı ve Kardiyoloji Bölümü birimlerinin kurulmasında birim idari amiri olarak aktif görevler üstlendi.

GÜLÜMSER HEPER HAYATI

2003 yılında Kardiyoloji Doçenti oldu. 2006’da İngiltere’de altı ay dil okulunda üst seviyede konuşma İngilizcesi eğitimi aldı. Şubat 2008’de Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü’nde doçent unvanı ile çalışmaya başladı. Ekim 2008'de aynı üniversite de profesör oldu. 2008 yılından itibaren 3 yıl Kardiyoloji Bölüm Başkanlığı görevini üstlendi. 2011 de Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kardiyoloji Bölümü'nden ayrılıp Ankara'nın Çankaya'da Kudret International Hospital'da görev yapmaktadır.

Dünyada ve Türkiye’de Koruyucu Sağlık Sistemi Politikalarının yerleştirilmesi amaçlı hekimlere ve çeşitli sivil toplum örgütlerine sunumlar gerçekleştirdi.

Doç. Dr. Abdüllatif Şener’in kurduğu Türkiye Partisi'nin kurucu üyesi ve MKYK üyeliğini yapıp partinin sağlık programlarının oluşmasında öncülük etti.

30 Mart 2014 Yerel Seçiminde CHP'den Sivas Belediye Başkan Adayı oldu.

Bir erkek çocuk annesidir.