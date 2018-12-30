Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı kimdir? Profesörün acı ölümü

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili 64 yaşındaki Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı, metro inşaatı şantiyesinde geri manevra yapan kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Peki Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı kimdir?

PROFESÖRÜN ACI ÖLÜMÜ

Alınan bilgiye göre, Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi'ndeki metro şantiyesi girişinde geri manevra yapan Ö.Ö. (35) yönetimindeki 35 NN 676 plakalı kamyon, Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili 64 yaşındaki Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı'ya çarptı.

Kamyonun altında kalan Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı, olay yerinde yaşamını yitirdi.

GÜRBÜZ BÜYÜKYAZI KİMDİR?

Gürbüz Büyükyazı 1954 yılında doğmuş 2018 yılında hayata veda etmiştir. İzmir Dokuz Etlül Eniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili olarak görev yapmaktaydı.

Büyükyazı'nın eğitimi

1975 - Önlisans Gazi Orta Öğretmen Okulu ve Eğitim Enstitüsü

1994 - Lisans Tamamlama Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Beden Eğitimi

1995 - Yüksek Lisans Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

1999 - Doktora Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

2006 - Doçent Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Alan Eğitimi (Beden Eğitimi ve Spor) 2011 - Profesör Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Büyükyazı'nın bulunduğu görevler:

1 Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Bölüm Başkanı, Eylül 2018-Devam ediyor

2 Spor Bilimleri Fakültesi Yüksekokul Kurulu Üyesi, Eylül 2018-Devam ediyor

3 Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili, Mayıs 2018-Devam ediyor

4 Spor Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Mayıs 2018-Devam ediyor

5 Spor Bilimleri Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Mayıs 2018-Devam ediyor

6 Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Başkanı, Ekim 2017- Mayıs 2018

7 Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Yüksekokul Müdürü, Ekim 2017- Mayıs 2018

8 Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Başkanı, Ekim 2017- Mayıs 2018

9 Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü Bölüm Başkanı, Eylül 2016- Ekim 2017

10 Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Eylül 2016- Ekim 2017

11 Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü Bölüm Başkanı, Eylül 2013- Eylül 2016

12 Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Eylül 2013- Eylül 2016