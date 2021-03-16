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Prof. Dr. Hakan Ertin kimdir? Kaç yaşında, neden öldü ?

Ani ölümüyle gündeme gelen Prof. Dr. Hakan Ertekin'in kim olduğu internet kullanıcıları tarafından hızla araştırılmaya başladı. Peki Prof. Dr. Hakan Ertin kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? tüm soruların cevabını haberimizde sizler için derledik...

Prof. Dr. Hakan Ertin kimdir? Kaç yaşında, neden öldü ?

Geçtiğimiz günün akşam saatlerinde aniden rahatsızlanan ve hayatını kaybeden Prof. Dr. Hakan Ertin'in kim olduğu ilgililer tarafından merak edilen konuların arasında yer aldı. Peki Prof. Dr. Hakan Ertin kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? gibi soruların cevabına haberimizde sizler için yer verdik.

PROF. DR. HAKAN ERTİN KİMDİR?

Manisa, Akhisar doğumlu Prof. Dr. Hakan Ertin, İstanbul Pertevniyal Lisesi ve  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2003 yılında doktorasını tamamlamış, 2009'da Yardımcı Doçent 2014 yılında Doçent unvanını almıştır. 

Prof. Dr. Hakan Ertin, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Beşikçizade Tıp ve İnsani Bilimler Merkezi Genel Direktörüdür. Aynı zamanda Yeşilay Yönetim Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Hakan Ertin, pandemi ile mücadelede görev yapmıştır.

Prof. Dr. Hakan Ertin kimdir? Kaç yaşında, neden öldü ?

KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Çapa Tıp Fakültesi'nin sevilen hocaları arasında yer alan Prof. Dr. Hakan Ertin, 59 yaşında, dün akşam saatlerinde metroda yaptığı yolculuk sırasında kalp krizi geçirerek hayata veda etmiştir.

Kaynak: İsar Taç

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