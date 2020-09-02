Prof. Dr. Hasan Özbilir, tehlikeye dikkat çekti! 7.2 deprem olabilir

29 Ağustos Cumartesi günü üst üste 3 depremin meydana geldiği Balıkesir'deki faylar hakkında DAUM Müdürü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir değerlendirmelerde bulundu.

Bölgede yaşanan depremlerin küçük ölçekli olduğunu belirten Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bu bölgede 1953'te ve 1944'te 6.8 ve 7.2 büyüklüğündeki depremlerin olduğunu hatırlattı. Sözbilir,"Yenice, Gönen ve Edremit fayının ürettiği depremlerde can ve mal kaybı yaşanmış. Dolayısıyla Balıkesir ili ölçeğinde 7.2 büyüklüğüne varan deprem üretme potansiyeline sahip faylar var. Bölgede birbirinden bağımsız 24 tane fay parçası bulunuyor. Bu faylarda 2012 yılında hendek çalışmaları yapıldı ve tarihsel dönemde hangi depremlerden sorumlu oldukları ortaya çıktı." dedi.

"YAKIN GELECEKTE DEPREM ÜRETME POTANSİYELİ ORTAYA ÇIKTI"

Sözbilir, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Özellikle Gökçeada Ovacık gibi segmentlerde yakın gelecekte deprem üretme potansiyeli bulunduğu ortaya çıktı. Gökçeyazı'da yaklaşık 2 bin yıldır kırılma olmadı fakat fayın deprem tekrarlama aralığı bin yıl. Dolayısıyla bu tür faylara sismik boşluk diyoruz. 2012'de başlatılan çalışma kapsamında 2023'e kadar 485 adet fayın kesilerek geçmişinin ve deprem tekrarlama periyodunun ortaya çıkarılması hedefleniyor. Balıkesir'in il afet risk azaltma planı ve kentsel dönüşüm çalışmalarında Gökçeyazı segmentine göre deprem senaryosu hazırlanması ve fay üzerinde kalan bina yapı stoğunun çıkartılması, iyileştirme çalışmalarının yapılması gerekiyor."

FAY YASASINA VURGU YAPTI

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan bazı faylarının kırılma zamanının geçtiğini, bazılarının da yakınlaştığını belirten Sözbilir,"Fay yasasıyla ilgili çalışmaların bir an önce tamamlanması gerekir. Bu da fayların üzerinde hendek açılması esasına bağlı olarak değişecek. Hendek çalışması tamamlanmadığı sürece bu yasa uygulamaya geçemez" dedi.

"FAY ÜZERİNDEKİ BİNALARIN ZARAR GÖRME OLASILIĞI YÜKSEK"

Dr. Sözbilir, Balıkesir'de yer alan 24 fay segmentinin kendi başına deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu kaydetti. Bölgede maksimum 6 ile 7.2 arasında büyüklüğe sahip depremin yaşanabileceğini kaydeden Sözbilir şu ifadeleri kullandı:

"Son olarak 1953'de Yenice-Gönen fayı 7.2 büyüklüğünde deprem üretti. Edremit Balıkesir ve Simav fayları da bu büyüklükte deprem üretebilir. Fay yasası depremden kaynaklanacak zararların azaltılması için çıkarılacak. Deprem olduğunda fay üzerindeki binaların zarar görme olasılığı yüksek. Biz bu yapıları önceden belirleyip, tehlikeli fay bölgesinden uzaklaştırırsak ya da güvenli hale getirirsek depremden göreceğimiz zarar azaltılmış olur. Bundan sonra fay yasası kapsamında şehrin nasıl büyüyeceği de belirlenecek. Biz ekip olarak teknik kıstasları çıkaracağız"