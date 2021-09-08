Prof. Dr. İlber Ortaylı, Afganlara ihtiyaç var dedi, tepkiler gecikmedi

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın moderatörlüğünde ekrana gelen Teke Tek programında Afgan göçmenler hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"AFGANLAR BUNU DOLDURUYOR"

Vatandaşların ve kamuoyunun Afgan göçmenlere bakışlarını hakkında düşüncelerini aktaran Prof. Dr. İlber Ortaylı," Bilmem Kastamonu'da göç var. Dikkat edin hep bereketli ovalar, meyve bahçeleri. Adam yok, ekecek biçecek. Hayvancılık bitmiş, bu millet atçı bir millettir. Attan haberi yok milletin. Beyaz at diyor, münevverleri bile kır ata. Şimdi buraya lazım ve Afganlar bunu dolduruyor. " dedi.

"ÇALIKŞANDIR ONLAR"

Bunun üzerine Altaylı'nın "Afganlar bir işe yarıyor sana göre" demesi üzerine sözlerine devam eden Prof. Dr. İlber Ortaylı," Evet, çobanlık yapıyor, ziraat yapıyor. Bedenen çalışıyor. Çalışkandır onlar. Buldu mu yeri çalışır. Şimdi daha çok gelecek, açıklık var çünkü. 3 yıldır yağmur görmediler. Bankalarda mevduat çok düşüktür zaten ve kapalı şuanda. Hiçbir zirai destek söz konusu değil. Bir Allah'la kalmışlar o dağlık bölgede. Daha da gelecek, efendim insanlık için değil, ihtiyaç var. Bu kadar açık." değerlendirmesinde bulundu.

Altaylı'nın "Türkiye'de Afganlara ihtiyaç olduğunu düşünüyorsun" sözlerine üzerine Ortaylı şunları kaydetti:

"E tabii, git de sor. Köylülere sor. Heriflerin hepsi memnun. Şikayet edeni görmedim, batıda doğuda. İyi ki geliyor diyorlar. Bu çok önemli bir şey. Türk ziraatın önemli ihmallerden yanlış, teknoloji ve politikadan dolayı önemli bir problemi olacak. Kuraklığa gidiyoruz."

İŞTE GELEN TEPKİLER

Öte yandan Ortaylı'nın düşüncüleri sosyal medyada çokça konuşulurken vatandaşların çoğu karşı görüş belirttiler. İşte sosyal medyada yer alan yorumlar:

- Hele bir de köylerden bahsediyor. Köylü demek toprağın, ülkenin sahibi demek. Köylerde, hangi köylüler bunları asimile edecek? Kendileri olmasın da. Çoban yok diye bu kadar Afgan alınır mı?

- Ilber hoca'ya Afgan mülteciler konusunda katılmıyorum. Bizim tarım ile bir sorunumuz var ise bu Afgan mültecilerle çözülecek değildir. Türkler tarım konusunda Afgan mülteciden birşey öğrenecek değildir, tersi olur ama.

- İlk kez ilber hocaya katilamıyorum tarimda isgücu acığımız var diye afgan gocünü maruz görmek ve ileride bunlara vatandaslık ta vermek Turkiyeye nasil bir katkı saglayak?

-Hocam iyi hoş da Afgan göçmenini kamyonlarla çiftliklere çoban olsun diye taşımıyorlar … yazık ki sistem, onları büyük şehirlerin göbeğine taşıyor … sanmıyorum ki şehrin tadını tadan Afgan’ların kaçı köylere çalışmaya gidecek … varsa da çok az …

- İlber hocam siz afgan iran kraliyetinden bahsediyorsunuz ama bize giren göçmen eğitim- ögretimi eksik almış aç- açık

- Yüksek üreme hızı olan 5 milyon Suriyeli ülkemiz için tehdit değil mi hocam neden yumuşatmaya çalışıyorsunuz?? 1 milyon hadi 2 milyon olsun aramıza kaynasın ama siz 5M üstünü normal mi sayıyorsunuz? Türk Cumhuriyetlerinden gelebileceklerle kıyaslamanıza ise hayret ettim!!

- İlber Hocaya göre göçmen meselesi bizim için sorun olmazmış. Sanırım dini açıdan sorun değil demek istedi yoksa kültürel ve ekonomik çöküş önlenemez bu gidişle..

- Doktorlar, mühendisler, akademisyenler, sağlık çalışanları vs. hepsi kaçma peşinde. Neden? Para olmuş pul, işsizlik had safhada, var olan yönetimin hem baskıcı tutumu hem de ekonomiyi düzeltebileceğine olan inancın körelmesi bunların temel nedenleri.