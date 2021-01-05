Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle ABD'de tedavi altında olan Prof. Dr. İlhan Başgöz, vatan özlemi çekmesi nedeniyle yetkililere, ülkeye dönme talebinde bulunmasının ardından ambulans uçakla Türkiye'ye sevk edildi. Bunun üzerine hayatı merak edilen Başgöz hakkında, arama motorlarında, Prof. Dr. İlhan Başgöz kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hastalığı ne? soruları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

PROF. DR. İLHAN BAŞGÖZ KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1921 yılında, Sivas'ta doğan 99 yaşındadır.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde okudu. Aynı yerde asistanlık yaptı, doktora yaptı.

Sonra oradaki görevinden uzaklaştırıldı ve Tokat Lisesi'nde öğretmenlik yaptı. Ocak 1953'te Türk Ceza Kanunu'nun özellikle solcuların o dönemde hapse düşmesine neden olan 141. maddesine aykırılıktan dolayı tutuklandı ve iki yıl hapiste yattı.

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1960'ta ABD'ye gitti. Indiana Üniversitesi'nde öğretim üyesi oldu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretim üyeliği yaptı.

Şu an Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde görevine devam etmektedir. Zaman zaman Cumhuriyet ve Radikal gazetelerinde yazıları yayımlanmaktadır.

KİTAPLARI

Doğu Anadolu'da Folklor Derlemeleri (1947)

İzahlı Türk Halk Edebiyatı Antolojisi (1956)

Manilerimizden (1957)

Köroğlu (1959)

Karac'oğlan (1977)

Geçmişten Günümüze Nasrettin Hoca

Folklor Yazıları (1987)

Yunus Emre (1990)

Türkiyenin eğitim çıkmazı ve Atatürk (2005)

PROF. DR. İLHAN BAŞGÖZ HASTALIĞI NE?

Geçtiğimiz ağustos ayında yatağından kalkmak isterken dengesini kaybederek düşen ve kaburga kemikleri kırılan Prof. Başgöz, bir süredir ABD'de tedavi altında idi. Son iki yıldır sağlık durumunun pek iyi olmadığı bilinen Başgöz'ün ambulans uçakla Türkiye'ye sevk edildi.