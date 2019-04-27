Prof. Dr. Kamile Akgül kimdir? Antalya AKEV Üniversitesi yeni rektörü kim?

27 Nisan 2019 Tarihli ve 30757 Sayılı Resmî Gazete kararlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı. O rektörlerden birisi Antalya AKEV Üniversitesi Rektölüğüne atanan Prof. Dr. Kamile Akgül'dür. Peki Prof. Dr. Kamile Akgül kimdir? Prof. Dr. Kamile Akgül nerelidir? Çalışmaları nelerdir? Cevaplar haberimizde...

PROF. DR. KAMİLE AKGÜL KİMDİR?

Prof. Dr. Kamile Akgül, 1991 İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservaturı lisans, 1993 İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Musiki Sanat Dalı yüksek lisans, 2006 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, doktora mezudur. Üniversiteler Arası Kurul kararıyla 2010 yılında Sahne Sanatçıları doçentliğini almış, 2011’de İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’ne doçent olarak atanmıştır. 2012-2015 yılları arasında aynı fükültenin dekanlığını yürütmüştür. Akgül, en son Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı olarak görev yapıyordu.

1991’de İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarından mezun olan Kamile Perçin Akgül, “İletişim Dans ve Beden Dili” adlı bir kitap yazdı.

TGRT Avrupa kanalına programlar yapan Akgül, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde de dekanlık yaptı.

ATAMA KARARLARI NELER?

ATAMA KARARLARI

–– Ticaret Bakanlığında Açık Bulunan Personel Genel Müdürlüğüne, Yahya BABA’nın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/92)

–– Ticaret Bakanlığında Açık Bulunan Ticaret Başmüfettişliklerine ve Ticaret Müfettişliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2019/93)

–– Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Üniversitelerarası Kurulca Seçilen Prof. Dr. Muammer YAYLALI’nın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/95)

–– Rektör Atamaları Hakkında Kararlar (Karar: 2019/96, 2019/97, 2019/98 ve 2019/99)

RESMİ GAZETE'Kİ KARAR

27 Nisan 2019 Tarihli ve 30757 Sayılı Resmî Gazete kararlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama kararı şu şekilde yer aldı;