Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer kimdir? Yaşar Üniversitesi yeni rektörü kimdir?

Yaşar Üniversitesi'nin yeni rektörü olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer internette çokça araştırılmaya başlandı. Mehmet Cemali Dinçer kimdir? Yaşar Üniversitesi yeni rektörü kimdir? gibi internette sıkça aratılan soruların cevaplarını biz de haberimizde derledik. İşte tüm detaylar...

PROF. DR. MEHMET CEMALİ DİNÇER KİMDİR?

Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer; Endüstri Mühendisliği Bölümü, Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, ODTÜ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Ardından NATO bursu ile ABD’deki Stanford Üniversitesi’ne giden Dr. Dinçer, burada endüstri mühendisliği ve istatistik yüksek lisansı ile endüstri mühendisliği ve mühendislik yönetimi alanında doktora yaptı.

Bilkent Üniversitesi kurulurken Endüstri Mühendisliği Bölümü’ne katılmak üzere ABD’den davet alan Dr. Dinçer, 1986 yılında Bilkent Üniversitesi’nin ilk akademik kadrosunda yer aldı. 10 yıl Bilkent Üniversitesi’nde çalıştıktan sonra özel sektöre geçen Dr. Dinçer, İzmir’de Yeni Asır gazetesinin genel müdürlüğü görevinde de bulundu. Daha sonra İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde İletişim Fakültesi ile Bilgisayar Bilimleri Fakültesi’ni kurdu.

2006 yılında İzAIR (İzmir Hava Yolları) genel müdürlüğü görevinde de bulunan Prof. Dr. Dinçer, 2011’de İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı olarak çalıştı. İstanbul’un ardından tekrar İzmir’e dönen Dr. Dinçer İEÜ Rektör Yardımcılığı görevlerinin ardından Eylül 2014’den itibaren Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde çalışmaya başladı. Önce Akademik Ofis Direktörlüğü görevini yürüten Prof. Dr. M. Cemali Dinçer 1 Haziran 2015 tarihinde Üniversite Rektörlüğü’ne atandı.