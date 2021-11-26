Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan açıklama: Nu varyantı tahminlerden daha hızlı yayılıyor

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada yeni varyant B.1.1.529 ‘endişe verici tür’ olarak tanımlandı. İlk kez Güney Afrika'da görülen ve Omicron adı verilen yeni varyanta ilişkin bir açıklamada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Yeni varyant sebebiyle alınan tedbiri duyuran Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle; Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir"

PROF. DR. CEYHAN'DAN FLAŞ PAYLAŞIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması sonrası Prof. Dr. Mehmet Ceyhan sosyal medya hesabında yeni varyanta ilişkin önemli bir paylaşımda bulundu.

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Mısır’dan Türkiye üzerinden Belçika’ya dönen aşısız bir kişide “Nu varyantı” saptandığını ifade eden Prof. Dr. Ceyhan, hastanın genç bir kadın olduğunu ve dönüşünden 11 gün sonra semptom göstermeye başladığını sözlerine ekledi.

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Konuya ilişkin yabancı basın görsellerine yer veren Prof. Dr. Ceyhan, virüse yakalanan kadının Afrika’nın güneyine hiç gitmediğini buna karşın Mısır’dan henüz bu varyant konusunda bildirimde bulunulmadığını kaydetti.

Prof. Dr. Ceyhan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Mısır’dan Türkiye üzerinden Belçika’ya dönen aşısız bir kişide “Nu varyantı” saptandı. Hasta genç bir kadın ve dönüşünden 11 gün sonra semptom göstermeye başlamış. Afrika’nın güneyine hiç gitmemiş ve Mısır’dan henüz bu varyant bildirilmedi. Belçika’da sonra 2 vakada daha saptandı

Avrupa’da ilk vakalar gösterilmiş oldu. Nu varyantı tahminlerden daha hızlı yayılıyor gibi görünüyor. Çok dikkatli olmalı ve bu varyantın ülkemize girişi için uçuş yasaklarını ve karantina işlemlerini uygulamalıyız"