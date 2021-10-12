Seks ticaretinden dolayı suçlu bulundu, zengin oldu! Şarkıcının albüm satışları yüzde 500 arttı!Muganni ne demek, TDK'ya göre Muganni kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?İntizar ne demek, TDK'ya göre İntizar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu: Çekirdek operasyonu başlatıldı! 28 ilde 20 suç örgütü ve 235 şüpheli için harekete geçildiLetonya teknik direktörü Dainis Kazakevics: "Yenilmeyi hak etmedik!"Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan toplumsal bağışıklık için tedbir çağrısı: Önlemler alma zamanı geldi12 Ekim 2021 SalıTV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?12 Ekim 2021 günün spor manşetleri | Milli takım son dakikada güldü!Resmi Gazete'de bugün (12.10.2021) | 12 Ekim 2021 Resmi Gazete kararlarıAdana'da terör operasyonu! 8 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı!
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. KORONAVİRÜS
  3. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan toplumsal bağışıklık için tedbir çağrısı: Önlemler alma zamanı geldi

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan toplumsal bağışıklık için tedbir çağrısı: Önlemler alma zamanı geldi

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşı kararsızlığının fazla olduğunu ve aşı karşıtlarının toplumu rahatlıkla zehirlediğini belirterek," Toplumsal bağışıklık sağlamanın mümkün olmadığını görüp, devletin ek önlemler alma zamanı geldi, umarım geçmez." dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan toplumsal bağışıklık için tedbir çağrısı: Önlemler alma zamanı geldi

Türkiye'de koronavirüs salgınında vaka sayıları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 20 bin vaka hedefinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun 11 Ekim Pazartesi günü verilerine göre son 24 saatte 355 bin 15 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 33 bin 861 oldu.

Salgındaki son durum, riskin yüksekliğini bir kez daha gözler önüne sererken Prof. Dr. Mehmet Ceyhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplumsal bağışıklığın artmadığını, her gün giderek azalttığını belirtti. 

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan toplumsal bağışıklık için devlete tedbir çağrısı: Önlemler alma zamanı geldi,

"YÜZDE 80 AŞIYLA KORUNAN HEDEFİNDEN UZAKLAŞIYORUZ"

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan aşılamayı değerlendirerek," 1. doz sayısı 100 binin altında. Önce inaktif aşıyla aşılanıp, şimdi bağışıklığını kaybedenlerin günlük sayısı daha fazla. % 80 aşıyla korunan hedefinden giderek uzaklaşıyoruz." dedi. 

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan toplumsal bağışıklık için devlete tedbir çağrısı: Önlemler alma zamanı geldi,

AŞI KARARSIZLIĞI VE AŞI KARŞITLIĞI

Mehmet Ceyhan aşı kararsızlığının fazla olduğunu ve aşı karşıtlarının toplumu etkilediğini belirterek," Aşı kararsızlığı bu kadar fazla, aşı karşıtları da yalanlarıyla toplumu bu denli ve rahat zehirlerken, toplumsal bağışıklık sağlamanın mümkün olmadığını görüp, devletin ek önlemler alma zamanı geldi, umarım geçmez." ifadelerini kullandı. 

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan toplumsal bağışıklık için devlete tedbir çağrısı: Önlemler alma zamanı geldi,

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT