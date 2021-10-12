Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan toplumsal bağışıklık için tedbir çağrısı: Önlemler alma zamanı geldi

Türkiye'de koronavirüs salgınında vaka sayıları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 20 bin vaka hedefinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun 11 Ekim Pazartesi günü verilerine göre son 24 saatte 355 bin 15 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 33 bin 861 oldu.

Salgındaki son durum, riskin yüksekliğini bir kez daha gözler önüne sererken Prof. Dr. Mehmet Ceyhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplumsal bağışıklığın artmadığını, her gün giderek azalttığını belirtti.

"YÜZDE 80 AŞIYLA KORUNAN HEDEFİNDEN UZAKLAŞIYORUZ"

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan aşılamayı değerlendirerek," 1. doz sayısı 100 binin altında. Önce inaktif aşıyla aşılanıp, şimdi bağışıklığını kaybedenlerin günlük sayısı daha fazla. % 80 aşıyla korunan hedefinden giderek uzaklaşıyoruz." dedi.

AŞI KARARSIZLIĞI VE AŞI KARŞITLIĞI

Mehmet Ceyhan aşı kararsızlığının fazla olduğunu ve aşı karşıtlarının toplumu etkilediğini belirterek," Aşı kararsızlığı bu kadar fazla, aşı karşıtları da yalanlarıyla toplumu bu denli ve rahat zehirlerken, toplumsal bağışıklık sağlamanın mümkün olmadığını görüp, devletin ek önlemler alma zamanı geldi, umarım geçmez." ifadelerini kullandı.