Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan vatandaşlara çağrı: Engellemeliyiz!

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımında aşlamadaki son duruma da yer veren Ceyhan vatandaşlara çağrıda bulundu.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Aşı sayılarını bütün nüfusa böldüğümüzde 1. Doz oranı % 56, 2. Doz oranı % 43” diyerek, “Üstelik bu sayıların ne kadarı 2 doz Biontech, ne kadarı 2 doz Sinovac, ne kadarı 3 doz Sinovac bilmiyoruz

Bu oranlarla yeni artış dönemlerini engelleyemeyiz”

Bir sonraki paylaşımında "Kendimiz, ailemiz ve ülkemiz için aşılamayı hızlandırmalıyız” ifadesine yer veren Ceyhan, bir diğer paylaşımında da “ABD'de vaka sayıları henüz Ocak'taki düzeye ulaşmadan, çocuklarda COVID nedenli hastane yatışlarında büyük artış var” bilgisini paylaştı.