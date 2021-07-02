Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu aşı olmayanlara seslendi: Yalvarıyorum, aşınızı olunuz
Prof. Dr. Mehmet Çilgingiroğlu, aşı olmayan vatandaşlara seslenerek," Yalvarıyorum, Pfizer aşınızı olunuz. Öyle her altı ayda bir aşı olmayacak. Bu aşılar etkili." dedi.
Koronavirüs salgınına karşı vatandaşları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla uyarmaya devam eden Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, aşı olmayan vatandaşlara seslendi.
Çilingiroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," Güzel milletim, canım vatandaşlarım bakın okuyun lütfen. Covid19’a yakalananların çoğu aşılarını olmamış kişiler. Lütfen, yalvarıyorum 4.,5.,6. ve hatta 7. dalgaların görülmemesi için lütfen Pfizer aşınızı olunuz. Öyle her altı ayda bir aşı olmayacak. Bu aşılar etkili." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'DE UYGULANIYOR
Öte yandan Çilingiroğlu'nın Pfizer diyerek adını geçirdiği aşı Türkiye'deki BioNTech aşıdır. Söz konusu aşı Pfizer / BioNTech tarafından geliştirilmektedir ve koronavirüse karşı etkinliği yüzde 95'dir.
Güzel milletim, canım vatandaşlarım bakın okuyun lütfen ?. Covid19’a yakılananların çoğu aşılarını olmamış kişiler. Lütfen ? yalvarıyorum ? 4.,5.,6. Ve hatta 7. dalgaların görülmemesi için lütfen ? Pfizer aşınızı olunuz. Öyle her altı ayda bir aşı olmayacak. Bu aşılar etkili. pic.twitter.com/ptFP9ms9Vg— Dr. Mehmet Çilingiroğlu (@mehmetcilingiro) July 2, 2021