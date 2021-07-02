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  3. Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu aşı olmayanlara seslendi: Yalvarıyorum, aşınızı olunuz

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu aşı olmayanlara seslendi: Yalvarıyorum, aşınızı olunuz

Prof. Dr. Mehmet Çilgingiroğlu, aşı olmayan vatandaşlara seslenerek," Yalvarıyorum, Pfizer aşınızı olunuz. Öyle her altı ayda bir aşı olmayacak. Bu aşılar etkili." dedi.

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu aşı olmayanlara seslendi: Yalvarıyorum, aşınızı olunuz

Koronavirüs salgınına karşı vatandaşları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla uyarmaya devam eden Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, aşı olmayan vatandaşlara seslendi. 

Çilingiroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," Güzel milletim, canım vatandaşlarım bakın okuyun lütfen. Covid19’a yakalananların çoğu aşılarını olmamış kişiler. Lütfen, yalvarıyorum  4.,5.,6.  ve hatta 7. dalgaların görülmemesi için lütfen Pfizer aşınızı olunuz. Öyle her altı ayda bir aşı olmayacak. Bu aşılar etkili." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu aşı olmayanlara seslendi: Yalvarıyorum, aşınızı olunuz

TÜRKİYE'DE UYGULANIYOR

Öte yandan Çilingiroğlu'nın Pfizer diyerek adını geçirdiği aşı Türkiye'deki BioNTech aşıdır. Söz konusu aşı  Pfizer / BioNTech tarafından geliştirilmektedir ve koronavirüse karşı etkinliği yüzde 95'dir. 

 

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu aşı olmayanlara seslendi: Yalvarıyorum, aşınızı olunuz

Tayfun Altuntaş
Editör
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