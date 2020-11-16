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Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, dünyanın kullanacağı korona aşısını açıkladı

ABD'de yaşayan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Moderna şirketinin geliştirdiği koronavirüs (Kovid-19) aşısının BioNTech şirketinin geliştirdiği aşı ile aynı teknolojiye sahip olduğunu ifade ederek Johnson&Johnson şirketinin geliştirdiği aşının daha hızlı tedarik edileceğini ve kullanılacağını ifade etti

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, dünyanın kullanacağı korona aşısını açıkladı

Koronavirüs salgınında vaka zincirinin kırılması için tüm dünya  aşı çalışmalarından gelecek olumlu haber odaklanmıştı. Rusya'nın geliştirdiği aşının başarılı olduğunun ifade edilmesinin ardından Pfizer ve BioNTech şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısının yüzde 90 oranında başarılı olduğunu ifade edilmişti. Dünya bu gelişmeye odaklanırken ABD'den de sevindiren bir aşı haberi geldi. Aşı çalışmalarını sürdüren Moderna şirketi, geliştirilen koronavirüs aşı adayının yüzde 94.5 etkili olduğunu duyurdu.

AŞININ ONAYI İÇİN BAŞVURU YAPILACAK

Harika bir gün" açıklamasıyla duyuran Moderna, önümüzdeki birkaç hafta içinde onay almak için başvuru yapmayı planladıklarını açıkladı.

Moderna’nın geliştirdiği aşı, denemelerin son aşamasında 2 doz şeklinde 30 bin kişi üzerinde test edilmişti. Aşının bu yılın sonunda Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylanması bekleniyor.

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, dünyanın kullanacağı korona aşısını açıkladı

ÇİLİNGİROĞLU: İKİ DOZ GEREKİYOR, -75 DERECEDE KORUNACAK

ABD'de geliştirilen aşıya ilişkin olarak değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu,"
ABD'nin yerli üretimli Covid-19 aşısı mRNA yani Biontech aşısı ile aynı teknoloji. İki doz gerekiyor. Yine -75 derecede korunacak. ABD'de bu lojistik çoğunlukta var. Yalnız tüm dünya için Johnson&Johnson tek dozluk aşı daha hızlı ve kolay olacak." ifadelerini kullandı.

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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