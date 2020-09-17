Prof. Dr. Murat Akova'dan koronavirüs ve grip aşısı açıklaması

Çinli Sinovac firmasının geliştirdiği Coronavac aşısının Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ayağındaki Faz 3 klinik çalışmasını yürüten Prof. Dr. Murat Akova açıklamalarda bulundu.

Akova,"Türkiye'de 25 merkezde sürdüreceğiz ilk olarak Hacettepe'de başladık. Toplamda 13 bin kişiyi alacağız. Bunların bin 300'ü sağlık personeli olacak. Gönüllülere 14 gün arayla iki doz aşı uygulanacak. 28. ve 42 günlerde kontrol yapılacak. Aşının deneme çalışmalarında ciddi bir yan etki yok. Yan etkileri hafif kırgınlık ve baş ağrısı.Aşı altı aylık bir koruma bile sağlasa salgın zincirini kıracak" diye konuştu.

Prof. Dr. Murat Akova, "Niye 13 bin? Bunu tabi Haziran'da belirledik, o zaman biraz daha düşüktü rakamlar. O ülkedeki yayılma hızı ve aşının muhtemel koruyuculuk kapasitesine göre özel belirleniyor bu rakamlar. 13 bine ulaştığımızda beklenen rakamda hastaya ulaşacağımızı ve istatistik olarak güvenilir bir sonuca ulaşacağımızı hesapladığımız için 13 bin. Bizle aynı zamanda hesaplayan Brezilya, Şili o rakamlara ulaşamadı, istemedi. Çünkü onlarda o rakamlar çok daha yüksekti. Bizde de rakamların artmış olması ve diğer ülkelerde de çok yapılıyor olması nedeniyle 13 binde kalacağımızı tahmin etmiyorum açıkçası" ifadelerini kullandı.

GRİP AŞISI

Akova,"Grip aşısı özellikle risk grubunda olanlar için çok önemli. 65 yaş üstü herkesin alması lazım." diye konuştu.

"4 AY SÜREYLE KORUYUCULUK SAĞLAYACAK AŞI BİLE LAZIM"

Murat Akova,"Ekim, Kasım, Aralık aylarından çok korkuyoruz. Bize 4 ay süreyle koruyuculuk sağlayacak bir aşı bile lazım." dedi.

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