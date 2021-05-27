Prof. Dr. Mustafa Çalış müjdeyi verdi: Yerli aşı yüzde 100 antikor oluşturdu

Koronavirüs salgınına karşı geliştirilen ve ilerleyen günlerde Faz-3 çalışmasına geçmesi planlanan aşı adayı hakkında konuşan Erciyes Üniversitesi Rektörü (ERÜ) Prof. Dr. Mustafa Çalış, Faz -2 sonuçları hakkında bilgi verdi.

Faz -2 çalışmalarının güzel çıktığını ifade eden Prof. Dr. Mustafa Çalış, " Özellikle aşı yapılan alandaki gönüllülerimizin raporları yüzde 100 çıktı. Yani aşı yapılan bütün gönüllülerimizde antikor oluştu. Sadece antikor değil, Faz-2 sonuçlarını gösteren çeşitli parametler var. Tabi ki antikorun yüzde 100 çıkması çok önemli ama diğer etkinlik parametleride çok iyi çıktı." diye konuştu.

FAZ 3 AŞAMASINI BAKANLIK VE TÜSEB ORGANİZE EDECEK

Faz 3 aşamasının Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB'in organize edeceğini dile getiren Prof. Dr. Mustafa Çalış, bilgilendirmeyi de bu kurumların yapacağını da sözlerine ekledi.

FAZ - 3 DAHA BÜYÜK BİR BÖLÜM ÜZERİNDE YAPILACAK

Çalş, Faz - 3 çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

" Faz-3 çalışmaları zaten başladı ama dozlamalara da geçileceğini sağlık bakanımız açıklamıştı. Gerek Aykut Özdarendeli hocamız aşı uygulama araştırma merkezi müdürümüz, gerek klinik araştırma müdürümüz Zafer Sezer hocamız ve biz devamlı Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB ile istişare halindeyiz. Hocalarımız 2-3 günde bir online toplantılara katılmaktadır. Orda daha büyük bir bölümün üzerinde yapılacak. Belki 20-30 merkez olacak. Belki de yurt dışı olacak. Onu Sağlık Bakanlığı takdir edecek. O konuda da bilgi vereceklerdir. Erciyes Üniversitesi olarak biz de inşallah o merkezlerden bir tanesi olacağız”