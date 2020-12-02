Twitter'da paylaşılan bir videoda Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde görevli Temel İslam Bilimleri bölümü Tefsir Bilim dalında uzman Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an'ı Kerim hakkında kullandığı sözler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Bunun üzerine Prof. Dr. Mustafa Öztürk kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ne dedi? soruları araştırılıyor. İşte detaylar...

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

1965 yılında Giresun'un Keşap ilçesine bağlı Kaşaltı köyünde doğdu. 1983’te Giresun İmam-Hatip-Lisesi’nden, 1987’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

1987-1999 yılları arasında İçel/Mersin ve Giresun’da öğretmen olarak görev yaptı. 1998’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Tefsir Anabilim Dalı’nda “Muvaffakuddîn el-Kevâşî: Hayatı, Eserleri ve Tefsirdeki Metodu” isimli teziyle yüksek lisansını tamamladı.

55 yaşındaki Mustafa Öztürk, 1999’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne araştırma görevlisi olarak atandı.

2001’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başladı.

2002’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Tefsir Anabilim Dalı’nda “Tefsirde Bâtınîlik ve Bâtınî Te’vil Geleneği” isimli teziyle doktorasını tamamladı ve bu çalışması Kitâbiyât Yayınları tarafından “Kur’an ve Aşırı Yorum” adıyla yayımlandı.

2003 yılında Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim dalına yardımcı doçent olarak atandı.

2005’te “Kur’an’ın Mu’tezilî Yorumu: Ebû Müslim el-İsfahânî Örneği” isimli çalışmasıyla doçent, 2011’de profesör oldu.

NE DEDİ?

Prof. Dr. Mustafa Öztürk söz konusu videoda ,"Kur’an, Allah’ın kitabı olamaz,” diyerek Kur'anı Kerim'den örnekler veriyor.