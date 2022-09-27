Prof. Dr. Naci Görür, Ardahan'daki depremi değerlendirdi, faya dikkat çekti: "Büyük deprem oluşturma potansiyeline sahip"

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremi sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Prof. Dr. Naci Görür, Ardahan'daki depremi değerlendirdi, faya dikkat çekti: "Büyük deprem oluşturma potansiyeline sahip"

AFAD, Ardahan'ın Göle ilçesinde saat 17.08'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı. Söz konusu deprem Erzurum ve Kars'ta da hissedilirken bazı yapılarda hasar meydana geldi. Söz konusu deprem sonrası bölgede çok sayıda artçı deprem meydana gelirken Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, söz konusu depremi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

Prof. Dr. Naci Görür, Ardahan'daki depremi değerlendirdi, faya dikkat çekti: Büyük deprem oluşturma potansiyeline sahip

FAYIN UZUNLUĞUNA DİKKAT ÇEKTİ

Görür, Maden Tetkik ve Arama haritasında çizilmemiş olmasına rağmen Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin Göle-Çalabaş-Çıldır istikametinde uzanan yanal atımlı Göle Fay zonunda oluştuğunu ifade etti. Görür, fayın uzunluğu itibarıyla bölgede daha büyük deprem oluşturma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Naci Görür, Ardahan'daki depremi değerlendirdi, faya dikkat çekti: Büyük deprem oluşturma potansiyeline sahip

Görür şu ifadeleri kullandı: "MTA Haritasında çizilmemiş ama Göle/Ardahan’daki 5,3 deprem Göle-Çalabaş-Çıldır istikametinde uzanan yanal atımlı Göle Fay zonunda oluştu. Fay uzunluğu itibariyle daha büyük deprem oluşturma potansiyeline sahip. Geçmiş olsun, sevgiyle."

Prof. Dr. Naci Görür, Ardahan'daki depremi değerlendirdi, faya dikkat çekti: Büyük deprem oluşturma potansiyeline sahip

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