Prof. Dr. Naci Görür'den beklenen İstanbul depremine korkutan açıklama! "Bu işin şakası yok" diyerek uyardı!

Depremlerle ilgili bilgilendirici açıklamaları bulunan Prof. Dr. Naci Görür CNN Türk'te katıldığı bir programda beklenen İstanbul depremiyle ilgili bazı açıklamalarda bulunarak risk faktörünün gittikçe arttığını bildirdi.

60 BİN BİNA RİSK ALTINDA

Naci Görür yaptığı açıklamalarda "60 bin bina her an insanlarımız hayatını kaybedecek risk altında dururken neden yeni bina yapıyoruz. Mevcut binaların güvenli hale getirilmesini sağlayalım." Son yapılan araştırmalara göre İstanbul'da 1 milyon 100 bin yapının 60 binin olası depremde çok ağır hasar alacağı yönünde olduğuna dikkat çekti.

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2.5 MİLYON İNSAN HAYATINI KAYBEDEBİLİR

Görür, "60 bina demek malum 5 katlı alsanız 300 bin kat yapar. Her daireye de 4 kişi koyun. Yaklaşık 2.5 milyon insanın beklenen depremde doğrudan doğruya hayatını kaybetme riski çok yüksek. Bu işin şakası yok." şeklinde konuştu.