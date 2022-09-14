Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul çıkışı: İstanbul’un öncelikle ihtiyacı olan şey deprem odaklı kentsel dönüşüm

Marmara bölgesinde beklenen büyük depreme karşı yetkilileri ve vatandaşları uyaran Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da yapılacak olan sosyal konut projesi ve kentsel dönüşüm hakkında açıklamada bulundu.

"BUNLARIN DEPREME GÜVENLİ HALE GETİRİLMESİ GEREKİR"

Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'un önceliğinin kentsel dönüşüm olduğunu ifade ederek, "Arkadaşlar, İstanbul’un öncelikle ihtiyacı olan şey deprem odaklı kentsel dönüşüme tabi tutulmasıdır. Kentsel dönüşümde sadece çürük binaların yeniden yapımı veya güçlendirilmesi değildir. Kentin kanalizasyon, içme suyu, doğal gaz şebekeleri ve barajları ciddi tehdit altındadır. Bunların tümüyle deprem güvenli hale getirilmesi gerekir." dedi.

"TOPLU KONUT İSTANBUL'UN DERDİNE DEVA OLMAZ"

Naci Görür şu ifadeleri kullandı:

"Bu hedefe kilitlenmek varken “Kanal İstanbul veya en büyük toplu konut” projeleri diyerek deprem odaklı kentsel dönüşümü soğutmamak gerekir. Toplu konut İstanbul'un deprem derdine deva olmaz. Önce bu derde bir çare bulun, sonra toplu konutları İstanbul dışında yapın. Kentin İnsan ve yapı yoğunluğunu artırmayın, buraya göçü tetiklemeyin. Sevgiyle"