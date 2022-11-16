Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara depremi için tedirgin eden sözler! "İstanbul’da çok fazla kayıp vereceğimiz kesin"

Prof. Dr. Naci Görür, olması beklenen Marmara depremi hakkında değerlendirmede bulunurken İstanbul'daki can kayıpları için korkutan sözler sarf etti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara depremi için tedirgin eden sözler! "İstanbul’da çok fazla kayıp vereceğimiz kesin"

Birçok deprembilimci Marmara'da olası deprem hakkında kentsel dönüşüm uyarısı yaparak yetkililere bu konuda çalışma yapması konusunda tavsiyede bulunuyor. Bu kişiler arasında yer alan Prof. Dr. Naci Görür, olası Marmara depremi hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul'da deprem nedeniyle çok fazla can kaybı olabileceğini ifade eden Naci Görür, deprem sırasında vatandaşlara müdahale edilebilmesi için ekip ve ekipman hazırlıklarının İstanbul çevresinde yapılması gerektiğini kaydetti.

Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara depremi için tedirgin eden sözler! İstanbul’da çok fazla kayıp vereceğimiz kesin

"EKİP VE EKİPMAN HAZIRLIKLARININ İSTANBUL’UN ÇEVRESİNDE YAPILMASI GEREKİYOR"

Görür şu değerlendirmeyi yaptı:

"Gecekondu mantığıyla gelişmiş İstanbul’da düşündüğümüzden çok daha fazla kayıp vereceğimiz kesin. Bu depremde binaların çökme ve yıkılma sırasında olabilecek can kayıplarının dışında göçük altında kalan insanlara gerektiği zaman içerisinde müdahale edilemediği için de kayıplar vereceğimizi düşünüyoruz. Depreme müdahalede İstanbul’u kurtaracak şey İstanbul’un kendisi olamaz. Acil müdahale ekip ve ekipmanları da İstanbul’un içerisinde. Dolayısıyla ekip ve ekipmanların yüzde kaçının performans gösterebilecek durumda olacağını bilmiyoruz. Ekip ve ekipman hazırlıklarının İstanbul’un çevresinde yapılması gerekiyor.

Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara depremi için tedirgin eden sözler! İstanbul’da çok fazla kayıp vereceğimiz kesin

Bizler, önerilerimizde mahalle gönüllüleri kavramını önermiştik. Devlet tarafından ciddiye alınıp yapılsaydı, bir mahallede göçüğe en kolay müdahaleyi o mahalledeki insanlar yapardı. Bir zamanlar mahallede belli yerlere acil durum ekipmanlarının bulunduğu konteynerler konuldu. Sonra kayboldu ne oldu bilmiyoruz. Bu depremler başka yerde olduğunda kazara 1-2 kişi ölüyor. 1999’dan bir gün sonraki düşüncemizi hiç bozmasaydık devam etseydik, konuyla ilgili bir bakanlık kurarak bir projelendirme yapabilseydik bugün her şeyi bitirmiştik."

DEPREMİN BIRAKACAĞI OLASI HASAR

Öte yandan Marmara'da meydana gelebilecek olan 7.5 büyüklüğündeki bir depremde 91 bin 81 binanın ağır veya çok ağır, 167 bin 116 binanın orta hasar alacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca evlerin yüzde 72.1'inde deprem çantası bulunmuyor, vatandaşların yüzde 40.1'i ÇÖK- KAPAN - TUTUN hareketinden habersiz. Vatandaşların yüzde 52.6'ı acil toplanma alanlarının nerede olduğu, deprem anında ne yapacağını bilmiyor.

Kaynak: Cumhuriyet

Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara depremi için tedirgin eden sözler! İstanbul’da çok fazla kayıp vereceğimiz kesin

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