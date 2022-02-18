Prof. Dr. Naci İnci duyurdu! Marmara Üniversitesi kampüsü, Boğaziçi Üniversitesi’ne tahsis edildi
Boğaziçi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Naci İnci, Marmara Üniversitesi’nin kullanımında olan Anadolu Hisarı’ndaki kampüs alanının, Boğaziçi Üniversitesi’ne tahsis edildiğini açıkladı.
Prof. Dr. Naci İnci, Boğaziçi Üniversitesi kampüsünün, Marmara Üniversitesi'nin Anadolu Hisarı yerleşkesine tahsis edildiğini duyurdu. İnci açıklamasında, "Mevcut kampüs alanlarımızın eğitim ve öğretim faaliyetlerimizin artan ihtiyaçlarına yetmemesi üzerine yaptığımız girişimler sonucu, bugüne kadar Marmara Üniversitesinin kullanımında olan Anadolu Hisarı’ndaki kampüs alanı, mevcut kampüslerimize ek olarak Üniversitemize tahsis edilmiştir." ifadelerini kullandı.
"BAHAR 2022 DÖNEMİNİN SONUNDA"
Boğaziçi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Naci İnci, Bahar 2022 döneminin sonunda Marmara Üniversitesi'nin boşaltılacağını açıklayarak, "Beykoz ilçesi, Göksu mahallesinde bulunan kampüs alanı toplamda 122.000 m2 yüzölçümlü taşınmaz alanına sahiptir. Halihazırda Marmara Üniversitesi tarafından kullanılan kampüsteki akademik ve idari birimler Bahar 2022 döneminin sonunda boşaltılarak kullanımımıza devredilecektir. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ise yeni inşa edilmekte olan kendi kampüsü tamamlanıncaya kadar mevcut kampüste eğitim ve öğretime devam edecektir." ifadelerine yer verdi.
YERLEŞKE HAKKINDA
Marmara Üniversitesi’nin internet sitesinde, yerleşke hakkında şu bilgiler yer alıyor:
- Yerel Yönetimler Bölümü, tüm Siyasal Bilgiler Fakültesi bölümlerinin yer aldığı Anadoluhisarı Yerleşkesi’ndedir. Bölüm dersleri bu yerleşkede yürütülmektedir.
- 121.991 m² alan üzerinde kurulmuş olan Anadoluhisarı Kampüsünde Spor Akademisi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, öğrenci kafeteryası, yemekhane, spor tesisleri, kız öğrenci yurdu ve Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Kütüphanesi bulunmaktadır.
- Anadoluhisarı kampüsünde bir adet futbol sahası, 6 kulvarlı atletizm pisti, bir adet fitness salonu, bir adet kapalı yüzme havuzu ile açık ve kapalı tenis kortları bulunmaktadır. Söz konusu spor tesisleri Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin eğitiminde kullanılmakla birlikte haftanın belli gün ve saatlerinde üniversitenin diğer öğrencilerinin de kullanımına açıktır.
- Anadoluhisarı Yerleşke ana girişinde bir sağlık ocağı bulunuyor. Bu sağlık ocağında rutin sağlık hizmetleri verilmektedir. Bunun dışında Göztepe yerleşkesinde de sağlık merkezleri bulunuyor. Burada rutin sağlık hizmetlerinin yanında, biyokimya laboratuvarı, röntgen, diş, tedavi ve pansuman, psikolojik danışmanlık, rehberlik ve diyet branşlarında hizmet de sunulmaktadır.