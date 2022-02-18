Prof. Dr. Naci İnci duyurdu! Marmara Üniversitesi kampüsü, Boğaziçi Üniversitesi’ne tahsis edildi

Prof. Dr. Naci İnci, Boğaziçi Üniversitesi kampüsünün, Marmara Üniversitesi'nin Anadolu Hisarı yerleşkesine tahsis edildiğini duyurdu. İnci açıklamasında, "Mevcut kampüs alanlarımızın eğitim ve öğretim faaliyetlerimizin artan ihtiyaçlarına yetmemesi üzerine yaptığımız girişimler sonucu, bugüne kadar Marmara Üniversitesinin kullanımında olan Anadolu Hisarı’ndaki kampüs alanı, mevcut kampüslerimize ek olarak Üniversitemize tahsis edilmiştir." ifadelerini kullandı.

"BAHAR 2022 DÖNEMİNİN SONUNDA"

Boğaziçi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Naci İnci, Bahar 2022 döneminin sonunda Marmara Üniversitesi'nin boşaltılacağını açıklayarak, "Beykoz ilçesi, Göksu mahallesinde bulunan kampüs alanı toplamda 122.000 m2 yüzölçümlü taşınmaz alanına sahiptir. Halihazırda Marmara Üniversitesi tarafından kullanılan kampüsteki akademik ve idari birimler Bahar 2022 döneminin sonunda boşaltılarak kullanımımıza devredilecektir. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ise yeni inşa edilmekte olan kendi kampüsü tamamlanıncaya kadar mevcut kampüste eğitim ve öğretime devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

YERLEŞKE HAKKINDA

Marmara Üniversitesi’nin internet sitesinde, yerleşke hakkında şu bilgiler yer alıyor: