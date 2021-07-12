Prof. Dr. Nurettin Yiyit kötü haberi verdi! Delta varyantı artmaya başladı, en çok o kişiler tehlike altında

Habertürk canlı yayınına konuk olan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi olan aynı zamanda Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, delta varyantı hakkında açıklamalarda bulundu.

İki doz aşısını olduğu halde yoğun bakımda tedavi gören hasta olup olmadığı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Nurettin Yiyit," Turkuaz tablodaki rakamların hastaneye yansımaları çok minimalize oldu, düştü. Ama bir şey oldu, bu vakaların arasında delta varyantı nedeniyle yatanlar yavaş yavaş yukarıya doğru çıkmaya başladı. Bu grubun içindeki en büyük grubu aşısızlar oluşturuyor. En büyük grubu aşı takviminin tamamlamamışlar oluşturuyor. Yani tek doz aşıda kalmışlar. Küçük bir grup ta iki doz inaktif virüs aşısı olmuş olan grup. Bu grup için üçüncü dozun gerekeceğini ifade etmiştik. Bizim şuan derdimiz sonbahar gelmeden delta varyantı bir ihitmal ülkemizde hakim virüs haline gelebilir düşüncesiyle hazırlıklı olmak. Bizim isteğimiz inaktif aşı olanların üçüncü dozlarını yaptırmaları. Mrna aşısı olanların da ikinci doz aşılarını tamamlamalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"MASKE VE MESAFE BÜTÜN VARYANTLARDA İŞE YARIYOR"

Vatandaşların yapacağı şeyin belli olduğunu ifade eden Yiyit, " Maske ve mesafe bütün varyantlarda işe yarıyor. Aşımızı önerildiği takvime uyduğu şekilde biz tamamlayacağız ki hazırlıklı olacağız. " dedi.

ÜÇÜNCÜ DOZ AŞIYI KİMLER OLACAK

Üçüncü doz koronavirüs aşısı olunması konusunda konuşan Yiyit şunları söyledi:

"İnaktif bir virüs aşısı için 6 ay içinde bir hatırlatma dozu gerekeceğini hep konuşmuştuk. Bir hatırlatma dozuna ihtiyaç olduğunu kabul ediyoruz. Şuan Mrna aşıları için iki doz aşının yeterli olduğunu kabul ediyoruz. Şuan hakim virüs, İngiliz varyantı ülkemizde. Bu virüse iki doz Sinovac, ya da en az tek doz yada iki doz Mrna yetiyor. Ama yavaş yavaş dünyada hakim virüs olmaya başlayan delta varyantı bir ihtimal ülkemizde de bu yola girebilir. Buna hazırlıklı olmanın yolu da aşı takvimini tamamlamak. "

KORONAVİRÜS SALGINI VE AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 11 Temmuz saat 23.15 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 37 milyon 721 bin 92, ikinci doz aşı sayısı 17 milyon 189 bin 692 oldu. Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 57 milyon 803 bin 820'ye yükseldi.

İstanbul'da 10 milyon 529 bin 183, Ankara'da 4 milyon 760 bin 390, İzmir'de ise 3 milyon 882 bin 614 doz aşı yapıldı.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 60,74, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 27,63 olarak kayıtlara geçti.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Şırnak ve Ağrı olarak sıralandı.

Öte yandan Kovid-19'la mücadelede, son bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 5 milyon 131 bin 997 aşı uygulandı.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 68 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 242 oldu.

Günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kırmızı kategorideki illerimizde vaka sayılarının düşüş eğilimini kontrol altında tutmak güçleşiyor. Mücadelede yerinizi almak için bir an evvel aşınızı olun." değerlendirmesinde bulundu.