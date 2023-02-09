Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik kimdir, nerelidir kaç yaşındadır, Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik'in Biyografisi

Ülkemiz deprem kuşağında yer aldığından dolayı sıklıkla irili ufaklı depremlerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle özellikle depremler sonrası deprem uzmanlarının açıklamaları merakla izlenir ve takip edilmektedir bu uzman kişilerden biriside Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik'tir Deprem konusunda yapmış olduğu yorum ve analizlerle izleyiciler merak ederek Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik kimdir, nerelidir kaç yaşındadır, mesleği ve uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik'in hayat Biyografisi.

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PROF. DR. OĞUZ CEM ÇELİK KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Çelik Yapılar, Deprem , Betonarme Yapılar uzmanı olan Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği mimarlık bölümünü okudu halen İTÜ mimarlık Fakültesi öğretim üyesi görevini yürütmektedir

Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik'in kaç yaşında ve nereli olduğu bilinmemekte olup araştırmalarımız devam ediyor. siz değerli okuyuculaımız bilgi sahibiyseniz yorum bölümünden bizlere ulaşabilirsiniz.