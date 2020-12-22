Prof. Dr. Orhan Kural kimdir, kaç yaşında? Orhan Kural kitapları

Prof. Dr. Orhan Kural'ın geçtiğimiz günlerde test sonucu pozitif çıkmış ve pandemi hastanesinde tedaviye alınmıştı. Durumunun ağırlaştığını söyleyen Onur Akay, Kural'ın entübe olduğunu ve tedavisine yoğun bakımda devam edildiğini açıkladı. Peki Prof. Dr. Orhan Kural kimdir, kaç yaşında? İşte Orhan Kural kitapları ve biyografisi...

ORHAN KURAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1950 yılında İstanbul Nişantaşı’nda dünyaya gelen Orhan Kura, 1969 yılında Kadıköy Maarif Koleji’ni (Bugünün Kadıköy Anadolu Lisesi) bitirdi. Kural'ın babası Halil Esat Kural o yıllarda İstanbul Milli Eğitim Müdür vekiliydi. 1972 yılında İTÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nden “Maden Mühendisi” olarak mezun oldu.

ABD Henry Krumb Bursunu 1972-1973 yılları arasında kazanarak New York Columbia Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi almaya hak kazandı. Ardından ise 1978 yılında İTÜ Maden Fakültesi'n de Kömür Kimyası dalında “Doktor” ünvanını almayı başardı.

Almanya’da üç ayrı kentte (Mannheim, Rothenburg Odt, Lüneburg), toplam altı ay Goethe Enstitüsü’ne devam eden Prof. Dr. Orhan Kural 1981-82 yılları arasında DAAD bursu ile Aachen Teknik Üniversitesi’nde “Kömür Teknolojisi ve Briketleme” dalında çalışmalar yaptı. Çok sayıda Alman öğrencinin bitirme çalışmasını yönetti ve Alman öğrencilerle teknik gezilere çıktı.

1982 yılında Venezuela Hükümeti’nin davetlisi olarak Maracaibo Kentinde "Kömür Teknolojisi Seminerine" bir ay süre ile “danışman” olarak katıldı.

1989 Mayıs ayında İTÜ’de Profesör oldu. 2006 – 2007 yıllarında Bölüm Başkan Yardımcılığı yaptı.

2009 yılından itibaren üç dönem İTÜ Maden Fakültesi’nde Maden Mühendisliği Anabilim Dalı ve Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak görev aldı.

2016 yılının Aralık ayında Kırklareli Üniversitesine Rektör ön adayı oldu. 2019 Eylül’de de İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi, 2018'de ise İstanbul Esenyurt Üniversi'nde öğretim görevlisi olarak katıldı.

ORHAN KURAL KİTAPLARI

Şu anda 70 yaşında olan yazarın bir çok kaleme aldığı kitabı bulunuyor. İşte onlar;

Seyahatname

Gezi Rehberi

Anılarım

Coal

Kömür

Çevre Şiirleri Antolojisi

Matematik

Gezi Kitapları