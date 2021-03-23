Prof. Dr. Orhan Şen, 'Bahar gelecek mi?' sorusunu yanıtladı

CNN TÜRK Meteroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Üç gün içerisinde neredeyse dört mevsimi yaşadığımızı belirten Şen, "Dünkü sıcaklık ile bugünkü sıcaklık arasındaki fark bazı bölgelerde 15 dereceyi buldu. Ani bir soğuma ve ani bir ısınma yaşıyor Türkiye 4 gündür. Bu ani değişimden dolayı gök gürültülü, şimşekli, yıldırımlı şeyleri gördük, bugün ise soğuk havayı gördük. Üç gün içerisinde görmek enteresandı. Bugün de 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü., her yıl kutlanır ona denk geldi." dedi.

İç Anadolu, Doğu Anadolu ve İç Ege'de kar yağışı görüleceğini söyleyen Şen, "Bugün hava çok soğuk dışarıda, eksi derecelerde değil ama rüzgar çok kuvvetli. Bu nedenden dolayı hissedilen sıcaklık çok düşüyor. Rüzgarlı günlerde dikkat etmeliyiz. Bu geceden itibaren de Trakya’dan başlayarak neredeyse İç Anadolu, Doğu Anadolu ve İç Ege’de kar yağışı görülecek." ifadelerini kullandı.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Yağışlı bölgeler hakkında bilgi veren Meteroloji Danışmanı şu ifadeleri kullandı: "Yağış kuzeye Sibirya üzerinden sarktı. Önce Marmara Bölgesi’ne oradan İç Ege, İç Anadolu Bölgesi’ne geldi. Bu soğuk hava kar yağışını getirecek tabi. Bugün Eskişehir Kütahya, Bolu’da başladı. Ankara’da da akşam üstü başlayacak. Bu geceden itibaren de Trakya’dan başlayarak neredeyse İç Anadolu, Doğu Anadolu ve İç Ege’de kar yağışı görülecek."

İstanbul hava durumu ile ilgili yorum yapan Şen, "Yarın İstanbul’da akşama doğru karla karışık yağmur, yükseklerde kar yağışı görülecek. Bu durum iki gün devam edecek. İç Anadolu’da Ocak, Şubat gibi olacak. Cuma günü batı kesimlerden gidiyor. Cumartesi gününden itibaren uzaklaşacak." diye kaydetti.

BAHAR GELECEK Mİ?

İstanbul'da bahar sıcaklıklarının 16-17 derece olacağını ifade eden Şen, "Hiç bahar gelecek diyemiyoruz. Biraz Nisan’ın ilk haftasında da bu kadar soğuk olmasa da yine yağışlı geçireceğiz gibi geliyor. Bahar sıcaklıkları İstanbul’da 16- 17 derece gibidir. Bu kadar soğuk olmasa da hafta sonu yağış devam edecek. Bir aylık sürecek baktığımızda 16-17 dereceyi gördüğümüz gün sayısı birkaç gün. Güneydoğu’da bugün çamur yağabilir. Atmosferi tozdan temizleyecek. İstanbul’da yok." dedi.

Yağışın hangi illerde ve ne şiddette beklendiğine değinen Orhan Şen, "Meteoroloji’den alınan bilgiye göre, Orta Karadeniz’de (Samsun, Sinop, Ordu, Tokat, Amasya ve Çorum) kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşmesi bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, yüksek kesimlerde zamanla buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." şeklinde konuştu.

ESKİŞEHİR VE KÜTAHYA'NIN HAVA DURUMU

Meteroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ulaşımda aksamalar, buzlanma gibi konularda vatandaşların dikkatli olmasını söyleyerek, "Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde yağmurla başlayacak yağışın , öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli (5-15 cm) olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." diye konuştu.