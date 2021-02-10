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  3. Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da beklenen kar yağışı için tarih verdi! 4 gün boyunca etkili olacak

Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da beklenen kar yağışı için tarih verdi! 4 gün boyunca etkili olacak

Prof. Dr .Orhan Şen, İstanbul'da kar yağışının pazar akşamı başlayacağını pazartesi, salı ve çarşamba günü devam edeceğini ifade etti. Şen, sıcaklıkların ise pazartesi ve salı günleri -1 dereceye kadar düşeceğini belirtti.

Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da beklenen kar yağışı için tarih verdi! 4 gün boyunca etkili olacak

İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak Ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Meteoroloji Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr .Orhan Şen, İstanbul'a yağması beklenen kar yağışına ilişkin Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'a kar pazar akşamı başlar. Pazartesi Salı Çarşamba devam eder. Perşembe sistem Cut Off yanı ana sistemden kopuyor. Beslenmeyecek kendi içindeki enerjiyi 2 gün daha azalarak sürdürür. En kuvvetli pazartesi, salı sıcaklık gece -1 C ye gündüz 2 C ye düşer."

 

 

 

METEOROLOJİ DE UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan tahmine göre İstanbul’da hava sıcaklıkları önümüzdeki Perşembe gecesinden itibaren 15 dereceye yakın düşecek. Mega kentte bu yılın ikinci kar yağışı ise Cumartesi akşamı batı ilçelerinden giriş yapacak. Kar yağışının 14-15 Şubat (Pazar-Pazartesi) günlerinde etkisini arttıracağı tahmin ediliyor.

Meteorolojiden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Hava sıcaklıklarının Cuma gününe kadar mevsim normallerinin 6-12 derece üzerinde seyredeceği Cuma günü Kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere hafta sonu da kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin yer yer altına düşeceği tahmin edilmektedir.”

Öte yandan İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtınanın bugün içerisinde şehri terk etmesi bekleniyor.

Önümüzdeki 7 günde beklenen hava durumu ise şöyle açıklandı:

"Salı Parçalı bulutlu 6-18 derece

Çarşamba yağmurlu 4-15 derece

Perşembe bulutlu 3-18 derece

Cuma yağmurlu 3-15 derece

Cumartesi bulutlu 1-7 derece

Pazar kar yağışlı 1-3 derece

Pazartesi kar yağışlı 1-3 derece".

Tayfun Altuntaş
Editör
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