Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Sıcaklar doğal afet sayılıyor! Bu tarihlerde sakın dışarı çıkmayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın başlamasıyla birlikte önümüzdeki hafta içi yurtta beklenen hava olaylarını ve sıcaklığı kamuoyu ile paylaştı. Önümüzdeki günler için aşırı sıcak hava uyarısında bulunan yetkililerinin bu açıklamasının ardından Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, bunun bir doğal afeeet sayılacağını belirterek vatandaşları uyardı.

MECBUR DEĞİLSENİZ ÇIKMAYIN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerince, en güncel verilerle hazırlanan hava tahmin raporuna göre, yurdun büyük bölümü aşırı sıcak hava dalgasının hakimiyetine girecek.

Türkiye genelinde özellikle önümüzdeki 5 güne dikkat çekilmesinin ardından konuya ilişkin bir uyarı da CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi. Kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla vatandaşları uyaran Şen, sıcak hava dalgasının da doğal afet sayıldığının altını çizerek, korunmak gerektiğini ve mecbur olunmadığı sürece dışarı çıkılmamasını kaydetti.

35 DERECENİN ÜSTÜNDE

Bugünden itibaren 2 - 3 derece daha yükselerek mevsim normallerinin ortalama 3 - 4 derece üstüne çıkacağı belirtilen hava sıcaklığı için "Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Akdeniz ve Ege Bölgesi’nin hemen hemen tüm kısmında sıcaklıklar 35 derecenin üstünde olması bekleniyor" bilgisini paylaşan Prof. Dr. Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Haftasonu Türkiye sıcak hava dalgası etkisinde olacak. Sıcak hava dalgasında doğal afet sayılıyor. Sağlık açısından önemli problemler oluşabilir. Korunmamız gerek. Şimdiden kendinize bir ağaç gölgesi ayarlayın. Gündüz 11-16 saatleri arasında mecbur değilseniz dışarı çıkmayın"

Haftasonu Türkiye sıcak hava dalgası etkisinde olacak. Sıcak hava dalgasında doğal afet sayılıyor. Sağlık açısından önemli problemler oluşabilir. Korunmamız gerek. Şimdiden kendinize bir ağaç gölgesi ayarlayın. Gündüz 11-16 saatleri arasında mecbur değilseniz dışarı çıkmayın — Prof.Dr.Orhan Şen (@TemizHava) July 12, 2021

İşte meteorolojinin paylaştığı 5 günlük hava raporu: