Akçınar isminin anlamı nedir, Akçınar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Aşkın Tarifi 6. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Aşkın Tarifi 6. bölüm canlı izleMariama isminin anlamı nedir, Mariama ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Kahraman Babam 6. bölüm full, tek parça izle | Show TV Kahraman Babam 6. bölüm canlı izleTuzlalı sporculardan büyük başarı! Boks Şampiyonası'na damga vurdularCep telefonu faturasını vaktinde ödemeyenlerin dikkatine! BTK düzenlemeye gidiyorDGS'de büyük skandal: Sınav iptal mi edildi? Soru kitapçığını sosyal medyada paylaşan aday gözaltına alındı!Tuzla'da geri dönüşüm çalışmaları! Hasarlı binalar yıkılıyorÇin'de otel çöktü, zamana karşı yarış başladı! Ölü, yaralılar ve enkaz altında kalanlar varMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Pilot uygulamalar tamam! Yakında tüm Türkiye'de...
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. HAVA DURUMU
  3. Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Sıcaklar doğal afet sayılıyor! Bu tarihlerde sakın dışarı çıkmayın!

Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Sıcaklar doğal afet sayılıyor! Bu tarihlerde sakın dışarı çıkmayın!

Meteoroloji yetkililerince hazırlanan hava raporunda da belirtilen ve önümüzdeki 5 gün boyunca yurdu etkisi altına alacak olan sıcak hava dalgası, bunaltıcı anlara sebep olurken Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bu sıcaklığın bşr doğal afet sayıldığını belirterek vatandaşları uyardı.

Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Sıcaklar doğal afet sayılıyor! Bu tarihlerde sakın dışarı çıkmayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın başlamasıyla birlikte önümüzdeki hafta içi yurtta beklenen hava olaylarını ve sıcaklığı kamuoyu ile paylaştı. Önümüzdeki günler için aşırı sıcak hava uyarısında bulunan yetkililerinin bu açıklamasının ardından Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, bunun bir doğal afeeet sayılacağını belirterek vatandaşları uyardı.

MECBUR DEĞİLSENİZ ÇIKMAYIN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerince, en güncel verilerle hazırlanan hava tahmin raporuna göre, yurdun büyük bölümü aşırı sıcak hava dalgasının hakimiyetine girecek. 

Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Sıcaklar doğal afet sayılıyor! Bu tarihlerde sakıın dışarı çıkmayın!

Türkiye genelinde özellikle önümüzdeki 5 güne dikkat çekilmesinin ardından konuya ilişkin bir uyarı da CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi. Kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla vatandaşları uyaran Şen, sıcak hava dalgasının da doğal afet sayıldığının altını çizerek, korunmak gerektiğini ve mecbur olunmadığı sürece dışarı çıkılmamasını kaydetti. 

Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Sıcaklar doğal afet sayılıyor! Bu tarihlerde sakıın dışarı çıkmayın!

35 DERECENİN ÜSTÜNDE

Bugünden itibaren 2 - 3 derece daha yükselerek mevsim normallerinin ortalama 3 - 4 derece üstüne çıkacağı belirtilen hava sıcaklığı için "Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Akdeniz ve Ege Bölgesi’nin hemen hemen tüm kısmında sıcaklıklar 35 derecenin üstünde olması bekleniyor" bilgisini paylaşan Prof. Dr. Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Sıcaklar doğal afet sayılıyor! Bu tarihlerde sakıın dışarı çıkmayın!

"Haftasonu Türkiye sıcak hava dalgası etkisinde olacak. Sıcak hava dalgasında doğal afet sayılıyor. Sağlık açısından önemli problemler oluşabilir. Korunmamız gerek. Şimdiden kendinize bir ağaç gölgesi ayarlayın. Gündüz 11-16 saatleri arasında mecbur değilseniz dışarı çıkmayın"

 

İşte meteorolojinin paylaştığı 5 günlük hava raporu:

Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Sıcaklar doğal afet sayılıyor! Bu tarihlerde sakıın dışarı çıkmayın! Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Sıcaklar doğal afet sayılıyor! Bu tarihlerde sakıın dışarı çıkmayın! Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Sıcaklar doğal afet sayılıyor! Bu tarihlerde sakıın dışarı çıkmayın! Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Sıcaklar doğal afet sayılıyor! Bu tarihlerde sakıın dışarı çıkmayın! Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Sıcaklar doğal afet sayılıyor! Bu tarihlerde sakıın dışarı çıkmayın!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT