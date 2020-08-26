Prof. Dr. Refik Çaylan kimdir, kaç yaşında? Refik Çaylan neden öldü?

Her geçen etkisini arttıran koronavirüs can almaya devam ediyor. Pandemiyle mücadelede ön safta savaşan sağlık çalışanlarından da kötü haberler gelmeye devam ediyor.

REFİK ÇAYLAN NEDEN ÖLDÜ?

Son olarak koronavirüs testi pozitif çıkan ve bu nedenle günlerdir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Refik Çaylan hayatını kaybetti. Türk Tabipler Birliği (TTB), kötü haberi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

TTB Twitter hesabı üzerinden, ''Bugün yine öldük! Prof. Dr. Refik Çaylan'ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyor, kaygılı mücadelemize devam ediyoruz.'' paylaşımında bulundu.

PROF. DR. REFİK ÇAYLAN KİMDİR?

KBB uzmanı Prof.Dr. Refik Çaylan koronavirüs nedeniyle vefat etti. Çaylan'ın yakın arkadaşı Genel cerrahi uzmanı Prof Dr. Oktay Banlı, "Koronavirüs enfeksiyonu sebebiyle günlerdir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren sınıf arkadaşım KBB uzmanı Prof. Dr Refik Çaylan vefat etti. Çok çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah" diye konuştu.