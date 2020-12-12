Prof. Dr. Şahin'den tek doz aşı açıklaması: Pfizer ile görüşeceğiz!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında tüm gözlerin çevrili olduğu Alman merkezli BioNTech ile ABD firması Pfizer'ın ortak aşısı için Türk Doktor Uğur Şahin'den önemli bir açıklama geldi. Aşının tek doz uygulanması için ortak şirket olan Pzifer ile görüşeceğini belirten Şahin, "Bu, ortağımız Pfizer ile kesinlikle gerçekleştireceğimiz bir tartışma olacak" ifadelerini kullandı.

"BU EN ÖNEMLİ DÖNÜM NOKTASI"

Yeni tip koronavirüs salgın sürecinin bitmesi için uzmanlar tarafından en etkili yöntemin aşı olduğunun söylenmesi üzerine tüm gözler, virüse karşı yüzde 95 etkinliği olduğu belirtilen BioNTech ve Pfizer'in ortak üretimi olan aşıya çevrildi. Bu aşının İngiltere'de uygulanmaya başlaması ve FDA'dan onay alması sonrası BioNTech'in kurucusu ve CEO’su Uğur Şahin’den önemli açıklamalar geldi. Reuters’a konuşan Şahin, FDA’nın Pfizer/BioNTech aşısı onayı için “Bu en önemli dönüm noktası” yorumunda bulundu.

Şahin, şirketlerin Avrupa İlaç Ajansı'ndan da ay sonuna kadar şartlı onay almasını beklediğini ve önümüzdeki yılın başlarında Avrupa ülkelerinde aşı sunmaya başlayabileceğini söyledi.

Onay alımından sonra üretim kapasitesindeki sorunların çözülmesi gerektiğini ifade eden Şahin, "Daha fazla doza ihtiyaç olduğu çok açık. Nasıl daha fazla doz üretileceğiyle ilgileniyoruz" dedi.

"HENÜZ NET BİR KARAR VERİLMEDİ AMA TARTIŞILACAK"

Daha önceki Pfizer/BioNTech açıklamasında, önümüzdeki yıl 1.3 milyar doz aşı üretileceğinin belirtildiğini hatırlatan Şahin, "Ana planımız 1.3 milyar doz. Genişletilmiş bir plan üzerinde çalışıyoruz. Şu anda size ölçeği ne kadar genişletebileceğimizi söyleyemem ama bu önemli olacak" diye konuştu.

Normal şartlarda iki doz halinde uygulanan Pfizer/BioNTech aşısının, ilk dozdan yaklaşık 12 gün sonra koronavirüse karşı etkinlik gösterdiği yönündeki bulgulara işaret eden Şahin, 'bu verilere şaşırdığını' belirterek "İkinci dozdan sonra bağışıklık tepkisinin yoğun bir şekilde arttığını biliyoruz" dedi.

Şahin, tek dozluk aşı kullanımı için de Pfizer ile görüşüleceğini aktardı. Aşının tek dozluk bir versiyonunu değerlendirme konusunda henüz bir karar vermediklerini söyleyen Şahin, "Bu, ortağımız Pfizer ile kesinlikle gerçekleştireceğimiz bir tartışma olacak" diye konuştu.