Prof. Dr. Semih Aydıntuğ 'Virüs psikolojimi bozdu' diyerek balkonundan ateş açtı

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesinde, önceki aksam saat 23.00 sıralarında yaşandı. Türkiye'de tanınan cerrahlar arasında yer alan Profesör Doktor Semih Aydıntuğ, Çankaya'da bulunan evinin balkonundan etrafa rastgele ateş açmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine ve onların 'Teslim ol!' uyarısına rağmen ateş açmaya devam ederek içinde görevli bulunmayan 2 polis aracını hedefledi. Polis otolarına çok sayıda kurşun isabet ederken olay yerine özel harekât polis ekipleri de çağrıldı.

POLİS ARACINI HEDEFLEDİ

Dr. Semih Aydıntuğ'un çağrıları dikkate almayarak ateş etmeye devam etmesi üzerine çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, Aydıntuğ'un bulunduğu binayı da tahliye etmek zorunda kalarak orada ikamet eden kişileri güvenli bölgelere nakletti. 7 saatlik çabanın ardından teslim olan ve yüksek miktarda alkol aldığı belirlenen profesörün evinde yapılan arama çalışmalarında 3 pompalı tüfek, bir tabanca ile 300’e yakın fişek ve mermi bulundu.

"YAŞADIĞIM RUHSAL BUNALIMDAN DOLAYI..."

Emniyette verdiği ifadesinde psikolojik sorunları olduğunu belirten Doktor Aydıntuğ, olayları hatırlamadığını, kasıtlı olarak hiçbir yeri hedef almadığını ve yaşananlardan dolayı pişmanlığını dile getirerek, "40 yıllık cerrahım, yaşanan olayları neden ve ne şekilde yaptığımı psikolojik sorunlarımdan dolayı hatırlamıyorum. Evde tek başımaydım. Evde bulunan dağcı kazmasıyla, eşyaları kırmaya başladım. Silahla ateş açma olayını ben yaptım, ama yaptığım anı bile hatırlamıyorum. Hiçbir yeri kasıtlı olarak hedef almadım, bunu yaparken kendimde değildim. Psikolojim, son zamanlarda koronavirüs nedeniyle kaybettiğim hastalarım ve meslektaşlarıma üzülmem nedeniyle bozulmuştu. Yaşananlardan dolayı çok üzgün ve pişmanım. Yaşadığım ruhsal bunalımdan dolayı yaşanan bir olay." ifadelerini kullandı.

"ANNEMİ ÖLDÜREREK BENİ CEZALANDIRDI"

Prof. Dr. Aydıntuğ’un kızı Başak Aydıntuğ da 24 Mart 2008’de, annesi olan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Olcay Tiryaki Aydıntuğ’u, boğazını keserek öldürmüştü. Bu olayın ardından açılan dava kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan ve halihazırda ceza evinde olan Başak Aydıntuğ, ifadesinde cinayetin başka bir şahsın yönlendirmesiyle işlendiğini belirterek, "Bu şahısla bir süre boğuştuk, boğazım ve vücudumda bulunan yaralar bu sırada oldu. Benim gördüğüm bu kişi bana zarar vermek istemedi. Gördüklerimin ardından yaşamak istemediğimi, ölmek istediğimi söyleyince bu şahıs ‘Rahatlamak için ne istiyorsan yap’ diyerek bana bir bıçak verdi. Bıçakla boğazımı kesmeye çalıştım, ama derine batıramadım. Kan görünce, yapamayacağımı anladım. Ardından banyoya giderek dua etmeye başladım. (Şahıs) Bugüne kadar beni 4 kez cezalandırdı. Sonuncusunu da annemi öldürerek yaptı." ifadelerini kullanmıştı.