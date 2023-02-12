Prof. Dr. Prof.Dr. Fadime Sertçelik kimdir, nerelidir , kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof.Dr. Fadime Sertçelik'ın biyografisi

Kocaeli Ünüversitesi Müh.Fak.Jeofizik mühendisliği bölümü başkanı Prof.Dr. Fadime Sertçelik, özellikle Deprem konusunda yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Prof.Dr. Fadime Sertçelik kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof.Dr. Fadime Sertçelik'İn hayat biyografisi.

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Prof. Dr. Prof.Dr. Fadime Sertçelik kimdir, nerelidir , kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof.Dr. Fadime Sertçelik'ın biyografisi

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. Kocaeli Ünüversitesi Müh.Fak.Jeofizik mühendisliği bölümü başkanı Prof.Dr. Fadime Sertçelik bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Prof.Dr. Fadime Sertçelik kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof.Dr. Fadime Sertçelik'ın hayat biyografisi.

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AKADEMİK DENEYİMİ

Deprem konusunda çok uzman bir bilim insanı olan Prof.Dr. Fadime Sertçelik, Kocaeli Ünüversitesi Müh.Fak.Jeofizik mühendisliği bölümü başkanı görevinde bulunuyor.

2021 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği.
2016 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı ...
2015 - 2018 Bölüm Başkan Yardımcısı ...
2009 - 2010 Farabi Programı Kurum Koordinatörü

Prof.Dr. Fadime Sertçelik'in kaç yaşında ve nereli olduğunu bulamadık araştırmalarımız devam ediyor. Siz değerli okuyucularımız bilgi sahibi iseniz yorum bölümünden bizlere yazabilirsiniz.

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