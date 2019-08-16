Prof. Dr. Şirin Karadeniz Oran kimdir? Bahçeşehir Üniversitesi yeni Rektörü kimdir?
Prof. Dr. Şirin Karadeniz Oran kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? soruları Prof. Dr. Şirin Karadeniz Oran'ın Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne atanmasından sonra araştırılmaya başlandı. Biz de sizler için bu soruları araştırdık. İşte tüm merak edilenler
16 Ağustos 2019 tarihli, 30860 sayılı Resmi Gazete'deki atama kararlarında Prof. Dr. Şirin Karadeniz Oran, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. Bundan dolayı Prof. Dr. Şirin Karadeniz Oran kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? soruları araştırılmaya başlandı. Biz de sizler için araştırdık. İşte tüm cevaplar....
PROF. DR. ŞİRİN KARADENİZ ORAN KİMDİR?
Prof. Dr. Şirin Karadeniz iletişim bilgileri;
Bahçeşehir Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
email: sirin.karadeniz@es.bau.edu.tr
+90 212 381 0306
sirin.karadenizes.bau.edu.tr