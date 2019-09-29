Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan İstanbul depremi için korkutan açıklama: 1 ay daha sürer

İstanbul'da gerçekleşen 5.8 şiddetindeki depremin artçıları sürüyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Ersoy, ilk olarak saat 10:50'de meydana gelen Muğla Marmaris açıklarındaki 4,0 şiddetindeki deprem hakkında konuştu.

Ersoy, yaptığı konuşmada Muğla'daki deprem hakkında şu yorumlarda bulundu: "Muğla'daki deprem öncelikle çok kritik bir yer. En az İstanbul kadar ve Türkiye'nin en kritik bölgesi burası. Çünkü Rodos Adası'nda tam buradan 4000 metre derinliğinde bir çukur var. Bu çukur boyunca Afrika kıtası ve Anadolu ve Ege'nin altına doğru dalıyor. Türkiye'nin en büyük depremlerinden bazıları burada ve çok tsunami riski bulunuyor. Yani Endonezya'daki depremlerin benzeri bir deprem burada olabilir. Burası o anlamda çok önemli ve kritik bir yer. Bu deprem 4,0 olabilir ama olduğu yer açısından kritik. İstanbul'daki 5,8 ve 4,7'lik depremlerin yeri de kritikti, bu da kritik. Tarihsel olarak son 3000 yıl içerisinde Türkiye'nin en fazla tsunami olan bölgesi Akdeniz'deki bu bölgedir. Çünkü burada dalma-batma zonu dediğimiz, bir kıtanın diğer kıtanın altına daldığı nokta var ki en tehlikelilerinden biri. Ama Marmara'daki deprem ile bunu ayrı yorumlamak gerekir."

BİR AY SÜRECEK

Marmara'da 5,8'lik deprem sonrası günlerdir devam eden artçılar hakkında da konuşan Ersoy, şu ifadeleri kullandı: "Kritik olan şuydu: Bunların öncü olup olmadığını bilmiyoruz çünkü ana şoku yaşamadık. Yani gelecekteki büyük Marmara depremini biz henüz yaşamadık. Ancak bu büyük deprem yaşanırsa bunların öncü olup olmadığını söyleyebiliriz. Şimdilik bunlar 4,6 ve 5,8 kendi başına münferit bağımsız bir deprem gibi görünüyor. Ama yeri kritikti. Neden? Yakınındaki kırmızı çizgi kırılmaya aday fay zonu. Çünkü 1912'de bir tarafı kırılmıştı. 1999'da da diğer köşesi kırılmıştı. Bu yüzden deprem olan bölge kırılmaya aday bölgenin başında olduğu için burayı izliyoruz. Ama bunların öncü olduğunu söylemek çok spekülatif olur. Bunun ardından büyük deprem gelecek demek de çok spekülatif olur. Ancak teknik olarak bunların hepsi mümkün. 5,8'den sonra artçılar tabii ki olacak ki oluyor da...

Sanıyorum 2'den büyük 400'e yakın artçı oldu ve bunların bazıları 4 bazıları 5'e bile çıkabilir. Vatandaşlarımızın bunlar olduğunda hemen 'büyük deprem geliyor' diye düşünmemeleri gerekir çünkü daha birkaç hafta hatta 1 aya kadar daha artçıları yaşama durumumuz olabilir. Şimdiden bunu bilmekte fayda var. Ancak deprem şu saatte olur şu gün olur dedikodularına inanmamakta fayda var. Bunlara itibar etmesinler."

ERSOY: "O FAY İÇİN FAYDALU KIRILMA"

Ersoy, "Bu depremin kırıldığı yerde faydası olmuştur. Küçük bir kırılma, yırtılma yaşandı. Bu bölgede artçılarla birlikte yer kabuğu dengelendiği için orası için faydalı olmuştur. Ama ondan sonra kalan kısmı için herhangi bir rahatlama yok. 5,8'lik depremi 6,0 gibi düşünün, beklenen 7 üzeri depremin ancak 30'da biri enerjisini almıştır. Öyle ifade etmek gerekiyor" dedi.