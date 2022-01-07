Prof. Dr. Taşansu Türker kimdir? Kaç yaşında, nereli? Taşansu Türker'in biyografisi

Prof. Dr. Taşansu Türker hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler internette araştırma yapıyorlar. Peki, Prof. Dr. Taşansu Türker kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Taşansu Türker'in biyografisi

PROF. DR. TAŞANSU TÜRKER KİMDİR?

Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesinden sonra lisans ve yüksek lisans derecelerini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden (Mülkiye) “uluslararası ilişkiler” alanında alan Taşansu Türker, “tarih” alanındaki doktora derecesini de Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Çalışmaları Enstitüsünden kazanmıştır.

Türkçe, Rusça ve İngilizce dillerindeki kitap ve makaleleri ve uluslararası konferanslarının yoğunlaştığı konular; Osmanlı, Rusya ve Ortadoğu coğrafyasına dair olmak üzere tarih yazımı, modernleşme, imparatorluk kavramı ve milliyetçiliktir.

2001 yılından beri Ankara Üniversitesi'nde akademisyenlik yapmaktadır.