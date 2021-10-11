Prof. Dr. Tevfik Özlü, net konuştu! "Gençlerde daha fazla görülüyor" dedi, salgının bitişi için tarih verdi!

Türkiye'nin ve dünyanın mücadele ettiği koronavirüs salgınında vaka sayıları ve vefat sayılarında yaşanan artış sürüyor. Özellikle delta varyantı aşı olmayan genç hastalar üzerinde etkisini artırırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gençlere seslenerek "Gençler, bize salgından çıkış yolunu gösterin! Yeni vakalarda en yüksek oranı sizler oluşturuyorsunuz. Hastalığı fark etmeden bulaştırmanız çok kolay!" açıklamasını sosyal medya hesabından yaparak uyarmıştı.

"GENÇLERDE ÇOK AĞIR VAKALARIMIZ VAR"

Salgındaki hastaların durumu hakkında AA'ya konuşan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü," Delta varyantı gençlerde hem daha fazla görülüyor hem de çok ağır vakalarımız var. Şu anda serviste, yoğun bakımda takip ettiğimiz hastalarımızın yaş ortalaması 25-35. Önceden hastalığı yok. Sapasağlam insanlar bunlar. Bakıyorsunuz çok ağır bir tabloyla karşımıza geliyor. Entübe oluyor. Yoğun bakımda takip ediliyor. Kaybettiklerimiz de oluyor. Oysa bunları önlemek mümkün" ifadelerini kullandı.

GENÇLERDE VAKALAR NEDEN ARTTI?

Gençlerde vaka sayılarını artmasına ilişkin olarak değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Tevfik Özlü," Bunun sebebi yaşlı popülasyonun, kronik hastalığı olanların ve sağlık çalışanlarının iyi aşılanmış olması. Ancak gençlerimiz bu konuda biraz isteksiz davrandılar. Kendilerini güvende hissettiler. 'Biz genciz, bize bir şey olmaz, virüs bize bulaşmaz, bulaşsa da hasta olmayız, ayakta atlatırız.' gibi düşündüler. Ama öyle değil" dedi.

"YAKLAŞIK 30 MİLYON İNSAN BİR ANDA HAREKET HALİNE GEÇTİ"

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi’nde Hürriyet’e konuşan Prof. Dr. Özlü, gençlerin maske ve aşı konusunda isteksiz olduğunu söyledi. Türkiye'de öğrenci sayısının nüfusa oranla çok fazla olduğunu belirten Özlü," Öğrencilerin yanı sıra öğretmen ve okul görevlilerini de eklersek yaklaşık 30 milyona yakın evde oturan insan bir anda hareket haline geçti ve haftanın 5 günü kapalı mekanda en az 40 kişi bir araya geliyor. Bulaşma için çok uygun ortamlar. Bu artışı önlememiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

VAKA ARTIŞININ ÖNÜNE NASIL GEÇİLEBİLİR?

Salgınını bulaşmasının önlenmesi için alınması gereken tedbirler hakkında bilgi veren Özlü," Bunun en önemli tarafı aşılama, maske ve olabildiğince kalabalık, kapalı alanlardan uzak durmak. Ancak işin garip tarafı özellikle üniversite öğrencilerinde aşı ve maske konusunda uyum çok düşük. Öğrencilerimiz maske kullanmıyor ve birbirlerine yakınlar. Bu durumda bulaşın olmaması mümkün değil.” diye konuştu.

KORONAVİRÜS SALGINI NE ZAMAN BİTECEK?

Koronavirüs salgının biteceği zaman dilimi hakkında yorum yapan Özlü, 2022 yılı için olumlu baktığını ifade ederek," Geçtiğimiz yıl evimizden çıkamıyorduk ve geçen seneki kaotik durum bu sene yok ama sonbahar ve kış aylarının da zor geçeceğini düşünüyorum. Üniversite ve okulların açılması ile havaların da soğumasıyla birlikte vakaların artacağını düşünüyorum. Bunu önleyebiliriz ancak zor gözüküyor. 2022 yılında bahara doğru aşılanmanın da artmasıyla birlikte mesafe alınacağını düşünüyorum. Sıradan bir gribal enfeksiyona dönüşmesini umut ediyorum” şeklinde konuştu.

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