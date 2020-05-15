Prof.Dr.Tevfik Özlü: Sıcaklığın artması virüsün bulaşmasını zorlaştıracaktır

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Afrika'dan ülkemize gelecek olan çöl sıcaklarıyla ilgili uyarılarda bulunmuştu. Havalar şimdiden ısınmaya başlarken Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, sıcaklıkların virüsün bulaşmasını zorlaştıracağını söyleyerek, vatandaşları sıcak havalara karşı da uyardı.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Pro.Dr. Tevfik Özlü,"Hafta sonu çöl sıcakları geliyor. Sıcaklığın artması, nemin azalması ve güneş ışığındaki ultraviyole virüsün bulaşmasını zorlaştıracaktır. Yine D vitamini sentezimiz artacak, bu da bağışıklık sistemimizi daha da güçlü kılacaktır.Ancak sıcak hava da sağlığımız için bazı riskler taşımakta. Özellikle bebekler, yaşlılar, kronik böbrek, kalp ve akciğer hastalığı ya da yüksek tansiyonu olanlar, sıcak havalardan çok daha fazla etkilenebilmekte. Sıcak ve güneş çarpmaları yaşanabilir." ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARA UYARILARDA BULUNDU

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Özlü, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında, güneş altında ve yeterli hava akımı olmayan kapalı alanlarda kalınmamalı; ev ve işyeri gibi kapalı alanlar havalandırılmalı; aşırı efor gerektiren işlerden uzak kalınmalı

Bol su, tuzlu ayran, maden sodası tüketilmeli; alkol ve sigaradan uzak durulmalı; ağır, yağlı yemeklerden ve tıka basa yemekten kaçınılmalı. Oruç tutanlar terlememek ve sıvı kaybetmemek için çok dikkat etmeli; iftarla sahur arasında bol sıvı almalı.

Sentetik ve dar giyecekler yerine; pamuklu, ipek veya ketenden bol ve rahat kıyafetler tercih edilmeli; şapka ve güneş gözlüğü takılmalı.

Sıcak çarpmasında halsizlik, bitkinlik, baygınlık, aşırı terleme, bulantı ve baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, ateş gibi belirtiler ortaya çıkar.

Bu durumda kişi hemen soğuk klimalı bir ortama veya vantilatör karşısına taşınmalı; üstü ıslak çarşafla örtülüp, klima maksimum soğukluk ve hızda çalıştırılmalı. Hastaya buzlu su banyosu yapılabilir. Hasta için 112 aranıp acilen hastaneye kaldırılmalı."

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 34 bin 821 test yapıldı. Bu kapsamda 1635 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 55 hasta vefat etti, 2 bin 315 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 508 bin 824, toplam vaka sayısı 144 bin 749 ve toplam vefat sayısı 4 bin 7'ye ulaştı. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 963, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 508, iyileşen hasta sayısı 104 bin 30 oldu.

KOCA: YENİ HAYAT TARZIMIZ KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT

Sağlık Bakanı Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından, "Toplam test sayısında 1,5 milyonu geçtik. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Toplam vaka sayımızda iyileşme oranı yüzde 71,8. Yeni hayat tarzımız kontrollü sosyal hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: maske artı 1,5 metre sosyal mesafe." paylaşımında bulundu.