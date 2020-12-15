Prof. Dr. Tufan Tükek'ten 'aşı' paylaşımı: Aşı gönüllülerinin sayısı çok arttı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra birçok ülkeye yayılarak can kayıplarına neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin paylaşımda bulunan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı İç Hastalıkları Anabilim Dalı ve acil Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tufan Tükek, koronavirüs aşısına ilişkin açıklamada bulundu.

Aşı çalışmalarına katılmak isteyen gönüllülerin sayısında artış olduğunu belirten Prof. Dr. Tufan Tükek, aşılanan kişi sayısı arttıkça herkesin aşılanmak isteyeceğini öngördüğünden bahsetti.

Prof. Dr. Tufan Tükek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Aşı çalışmalarına katılmak isteyen gönüllülerin sayısı çok arttı. Toplum aşılanmaya başlayınca kanımca herkes aşılanmak isteyecek gibi duruyor. Sonuçlar hakikaten güzel ve pandeminin sonu görünüyor çok şükür."