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  3. Prof. Dr. Tufan Tükek'ten koronavirüs aşısına ilişkin dikkat çeken paylaşım

Prof. Dr. Tufan Tükek'ten koronavirüs aşısına ilişkin dikkat çeken paylaşım

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı İç Hastalıkları Anabilim Dalı ve acil Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tufan Tükek, sosyal medya hesabında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Prof. Dr. Tufan Tükek'ten koronavirüs aşısına ilişkin dikkat çeken paylaşım

Sosyal medya hesabında Çin'in Wuhan kentinde çıktıktan sonra birçok ülkeye yayılarak ölümlere sebep olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin paylaşımda bulunan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı  İç Hastalıkları Anabilim Dalı ve acil Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tufan Tükek,  koronavirüs aşısına ilişkin açıklamada bulundu.

Aşı çalışmalarına değinen Tufan Tükek, bahar aylarında  koronavirüsün azalacağını düşünmenin güzel olduğunu ifade ederek tüm aşıların aynı derecede etkin ve güvenli olması gerektiğini belirtti.

Tufan Tükek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bahar aylarında Covidin azalacağını düşünmek bile güzel. Aşı çalışmalarımız sona erdi. İlk sonuçlar açıklandığı üzere güzel. Ancak tüm aşıların aynı derecede etkin ve güvenli olması gerekir. Çünkü farklı aşılardan kullanmak zorunda kalacağız. Kısa sürede herkesin aşılanması için."

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TÜRKİYE'DE YENİ TİP KORONAVİRÜS (KOVİD-19) SALGININDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 87 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 11 bin 59’e yükseldi. Bugün toplam 146 bin 198 test yapılırken, 2 bin 529 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 399 bin 360 oldu. Bugün iyileşen 2 bin 215 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,2, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 1 olduğu açıklandı.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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