Prof. Dr. Tufan Tükek'ten 'koronavirüs' uyarısı: Gerekmedikçe evden çıkmayın

Sosyal medya hesabında Çin'in Wuhan kentinde çıktıktan sonra birçok ülkeye yayılarak ölümlere sebep olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin paylaşımda bulunan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı İç Hastalıkları Anabilim Dalı ve acil Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tufan Tükek, açıklamasını uyarı ile noktaladı.

"YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI ARTIYOR, GEREKMEDİKÇE EVDEN ÇIKMAYIN"

Prof. Dr. Tufan Tükek sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yoğun bakım doluluk oranı artıyor. Entübe hasta sayısı artıyor. Yoğun bakım yatak sayısında böyle giderse önümüzdeki günlerde ciddi bir ihtiyaç olacak. Kalabalık yerlerden uzak durun. İşe gitmek zorunda olmayan vatandaşlarımız gerekmedikçe evden çıkmayın. Durum ciddi."

YENİ TİP KORONAVİRÜS (KOVİD-19) SALGININDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 76 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 10 bin 402’e yükseldi. Bugün toplam 139 bin 103 test yapılırken, 2 bin 302 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 379 bin 775 oldu. Bugün iyileşen bin 521 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 327 bin 7'ye yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,7, toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 341 olduğu açıklandı.