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  3. Prof. Dr. Uğur Şahin'den hatırlatma dozu açıklaması! "Grip aşısı gibi yılda 1 kere"

Prof. Dr. Uğur Şahin'den hatırlatma dozu açıklaması! "Grip aşısı gibi yılda 1 kere"

BioNTech’in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, koronavirüs aşısının grip aşısı gibi yılda bir kez yapılmasının yeterli koruyuculuğu sağlayabileceğini belirtti. Şahin ayrıca herkese hatırlatma dozunu yaptırmayı tavsiye etti.

Prof. Dr. Uğur Şahin'den hatırlatma dozu açıklaması! "Grip aşısı gibi yılda 1 kere"

BioNTech şirketinin kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, Bild am Sonntag gazetesine verdiği röportajda, bugünlerde başlanan üçüncü aşıların koronavirüse karşı azalmakta olan koruyuculuğu yeniden yükselteceğini ve bu korumanın, daha önce yapılan çift aşıdan daha uzun süre etkili olmasını beklediğini belirtti.

Şahin koronavirüs aşısının önümüzdeki dönemde, grip aşısında olduğu gibi yılda bir kez yapılmasının yeterli olabileceğini dile getirdi.

"DÖRDÜNCÜ AYDAN İTİBAREN ETKİ AZALIYOR"

Kendi şirketi BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının koruyuculuğunun, aşı vurulduktan dört ay sonra azalmaya başladığınının altını çizen Uğur Şahin buna rağmen, kısa süre önce açıklanan klinik araştırmaların sonuçlarına göre aşının, hastalığı ağır bir biçimde geçirmeye karşı dokuz aya kadar önleyici olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Uğur Şahin'den hatırlatma dozu açıklaması! Grip aşısı gibi yılda 1 kere

"HASTALIKTAN ÇOK İYİ KORUR"

Prof. Şahin, "Booster (tazeleme) aşısı hem aşılanan kişiyi hastalıktan çok iyi korur, hem de yeni bulaş zincirleri oluşmasını engeller" dedi. Şahin, bunun da zorlu geçmesi beklenen kış mevsiminde pandemiyle mücadeleye katkı sağlayacağını belirtti.

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